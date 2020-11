Abfallwirtschaft des Unstrut-Hainich-Kreis klärt zur Mülltrennung auf

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises setzt verstärkt auf Prävention. Mit dem Projekt „Lieselotte“ - so der Name des riesigen Müllautos, will der Kreis zur Mülltrennung aufklären. In den vergangenen Monaten hätten sich Fehlwürfe, also Müll in der falschen Tonne, gehäuft. „Die Leute denken, sie können auf diesem Weg Gebühren sparen“, erläutert Hans-Jürgen Rockstein. Er ist Disponent beim Abfallwirtschaftsbetrieb. Laut Rockstein ist unvorstellbar, was alles in den gelben und blauen Wertstofftonnen entsorgt wird: angefangen vom Grünschnitt über Windeln und benutzen Hygieneartikeln bis hin zu tierischen Abfällen. Dabei wird zumindest der Inhalt der blauen Wertstofftonne vom Verwerter vergütet und so die Gebühren für die Entsorgung der Restmülltonnen mitfinanziert.

„Es war so weit, das wir gesamte Lkw-Ladungen vom Verwerter zurückbekommen haben. Der Aufwand, dies zu trennen, war immens und hat viel Geld gekostet“, sagt Rockstein. Weil die Wertstofftonnen nicht registriert sind und man somit dem Verursacher schlecht habhaft werden kann, sei man auf die Idee gekommen, über Mülltrennung aufzuklären. Schulen und Kindergärten könnten sich melden und einen Termin für das Lieselotteprojekt vereinbaren, dies sei auch zu Coronazeiten denkbar. Wie Anne Fischer von der Höngedaer Janusz Korczak Schule mitteilt, habe man das Projekt für Mai dieses Jahres geplant. Die Pandemie habe dies aber verhindert. „Wir wollten den Kindern das Projekt unbedingt ermöglichen und haben eine Lösung gefunden, alles nach den geltenden Regeln zu veranstalten“, sagt Fischer. Gemeinsam mit dem Landratsamt habe man entschieden, das Projekt in festen Gruppen und unter freiem Himmel durchzuführen. So sei es problemlos möglich, Abstand und Hygieneregeln einzuhalten. Der Abfallwirtschaftsbetrieb entsorgt jährlich insgesamt 6000 Tonnen Wertstoffe und gut 12.000 Tonnen Restmüll.