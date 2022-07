Abiturzeugnisse für Absolventen im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Absolventen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis erhalten ihre Abiturzeugnisse. Die Noten sind dabei überdurchschnittlich gut. Woran das gelegen hat.

59 junge Frauen und Männern aus dem Salza-Gymnasium bekamen am Freitagmittag als Zeichen für das bestandene Abitur ihre Eichenlaub-Kränze aufgesetzt und trugen sich anschließend vor dem Rathaus in das Gästebuch der Stadt ein. Das Eichenlaub war am Morgen geschnitten und von den Elftklässlern zu Kränzen verarbeitet worden. Das beste Abitur dabei legte Pauline Mölich ab. „So viele Punkte, wie sie erreicht hat, das hatten wir noch nie in der Geschichte unseres Gymnasiums“, sagte Schulleiter Ahmed Eltahir. Insgesamt gab es dreimal die Note 1,0. Alle, die zu den Prüfungen angetreten waren, bestanden sie. Das lobte auch Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) bei der Begrüßung der Schüler. „Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, die Welt zu verändern.“ Die Zeugnisse erhalten die jungen Leute am Samstag im Kultur- und Kongresszentrum.

Insgesamt 60 Abiturienten legten in diesem Jahr ihre Abiturprüfungen am Mühlhäuser Tilesius-Gymnasium ab. 59 von ihnen bekamen am Freitagnachmittag während einer Feierstunde in der Mühlhäuser Kornmarktkirche ihre Abiturzeugnisse. „Das ist der bisher zweitbeste Jahrgang, den wir je hatten, mit einem Notendurchschnitt von 2,08 ist das wirklich außerordentlich gut“, sagt Schulleiter Udo Penßler-Beyer. Gerade vor dem Hintergrund, dass dieser Jahrgang durch den ausgefallenen Präsenzunterricht am meisten gebeutelt gewesen wäre, seien die Ergebnisse klasse. Nach Ansicht des Schulleiters hätten die jungen Leute den Ernst der Lage erkannt und sich bemüht, das Bestmögliche daraus zu machen. Durch die Anstrengungen sei offensichtlich sogar etwas mehr herausgekommen als bei einem normalen Jahrgang.

Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 legten Henriette Wiegand, Ida Lauschus, Jolan Müller, Martha Kannenberg, Julia Kästner, Nina Willner (von links) ihr Abitur am Evangelischen Schulzentrum in Mühlhausen ab. Foto: Daniel Volkmann

Der kommende Jahrgang sei von der Schülerzahl her der mit Abstand schwächste seit Jahren. Bisher seien es 47 Schüler, die ihr Abitur ablegen möchten. Ein großer Aderlass, so nennt es der stellvertretende Schulleiter Ingolf Jaritz sei in Klasse ach geschehen. Demnach hätten die jüngeren Schüler deutlich größere Schwierigkeiten, selbstständig und allein zu lernen, als die in den höheren Klassenstufen. Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 legten Henriette Wiegand, Ida Lauschus, Jolan Müller, Martha Kannenberg, Julia Kästner und Nina Willner ihr Abitur am Evangelischen Schulzentrum in Mühlhausen ab.

Wie Tobias Hegewald vom Schulzentrum informiert, haben 37 Schüler ihre Prüfungen absolviert und auch bestanden. Insgesamt könne man auf einen Notendurchschnitt von 1,8 blicken, dies sei ein sehr starkes Ergebnis.