Abiturzeugnisse im Unstrut-Hainich-Kreis feierlich überreicht

Mühlhausen/Großengottern. In Mühlhausen und Großengottern bekamen am Freitag insgesamt 78 Abiturientinnen und Abiturienten ihre Zeugnisse überreicht.

Insgesamt 43 Abiturientinnen und Abiturienten des Mühlhäuser Tilesius-Gymnasiums erhielten Freitagnachmittag in der Kornmarktkirche feierlich ihre Zeugnisse. Als Jahrgangsbester erreichte Elias Richter einen Traumdurchschnitt von 1,0. Emily Ronshausen beendete ihre Schulzeit mit einem Durchschnitt von 1,1. Einen Notendurchschnitt von 2,25 erreichten die 35 Absolventen des Gotterschen Jahn-Gymnasiums. Sie erhielten ihre Zeugnisse am Freitag in der Sankt-Walpurgis-Kirche.