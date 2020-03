Brise manouche stand 2019 schon mit Joscho Stephan zusammen auf der Bühne. Das Konzert am 14. März in Bad Langensalza findet statt mit den Besuchern, die bereits Karten haben.

Absagen und Verschiebungen im Unstrut-Hainich-Kreis: Konzert am 14. März in kleinerer Runde

Keine Abendkasse gibt es für das Konzert „Brise manouche meets Joscho Stephan“ am Samstag, 14. März, in Bad Langensalza. Grund ist die Verfügung des Landratsamtes, wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen zu verbieten. Das Jazz-Gypsy-Konzert beginnt um 20 Uhr in der Gottesackerkirche – im kleineren Kreis.

Das Konzert „Vivaldi meets Bach – Barock trifft Jazz“ am 21. März in der Rathaushalle in Mühlhausen wurde inzwischen verschoben und findet nun am Sonntag, 27. September, statt. Karten behalten die Gültigkeit, können aber auch in den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Kurzfrist abgesagt worden ist indes das Lichtbildzeit-Festival in Mühlhausen, das am Samstag, 14. März, ab 14.30 in der 3K-Spielstätte mit den Bildreportagen weitergehen sollte.

Abgesagt wurde auch in Bad Langensalza das Konzert von Collegicum musicum, das am 15. März im Friederikenschlösschen um 15 Uhr geplant war. Weiter fällt der Orchesterball am 21. März aus. Laut Kulturamt werden die Kartenbesitzer angeschrieben, sie bekommen das Geld zurücküberwiesen.

Abgesagt wurden in Bad Langensalza auch die Baumann- und-Clausen-Show (26. März), „Zauber der Travestie“ (28. März), die Jubiläumstour der zwölf Tenöre (8. April) und das Luftwaffenmusikkorps-Benefizkonzert am 15. April.