Acht Corona-Tote binnen eines Tages im Unstrut-Hainich-Kreis

Bereits über 900 Menschen sind in Thüringen mit oder am Coronavirus gestorben. (Symbolfoto)

Im Unstrut-Hainich-Kreis werden, Stand Donnerstagmorgen, 123 Personen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern behandelt. Am Mittwoch war die Zahl der stationär mit Corona Behandelten noch mit 118 angegeben worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Acht Menschen mehr als am Vortag werden als an oder mit Corona verstorben gemeldet – insgesamt seit Pandemiebeginn sind es 53. Den Angaben des Landratsamtes zufolge haben von den stationär Behandelten derzeit 16 Personen mit einem schweren Verlauf der Krankheit zu kämpfen.

Aktuell sind 798 Menschen in Kreisgebiet nachgewiesenermaßen mit dem Virus infiziert, knapp 50 mehr als Vortag. Im Laufe des Mittwochs wurden 86 weitere Infektionen bekannt. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 2298 Menschen, rund 150 mehr als am Vortag. Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, wurde am Donnerstagmorgen vom Robert-Koch-Institut mit 439 angegeben.

Corona-Patienten werden aus dem Unstrut-Hainich-Kreis verlegt

Weil die Kapazitäten im Landkreis erschöpft sind, werden heute bis zu acht Menschen in ein Klinikum in Niedersachsen verlegt. An den beiden Hufeland-Standorten in Mühlhausen und Bad Langensalza gibt es sieben Corona-Stationen – eine der sieben ist eine Intensivstation, eine weitere ist IMC-Station mit erhöhter Betreuung. 95 Betten für Covid-Patienten halte man damit jetzt insgesamt vor, sagte Geschäftsführer Jens Kopp. Schwere Covid-Fälle werden bereits seit Wochen in spezialisierte Kliniken wie Neustadt/Harz und Bad Berka verlegt.