Acht kleinere Brände in Mühlhausen und Bad Langensalza

Gut zu tun, aber keine großen Einsätze. So beschreiben die Feuerwehren Mühlhausen und Bad Langensalza und die Landeseinsatzzentrale der Polizei das Arbeitsaufkommen in der Neujahrsnacht.

Andreas Hey, der Schichtleiter der Berufsfeuerwehr Mühlhausen am Neujahrstag, bilanzierte sechs silvestertypische Kleinbrände in der Kernstadt und in Höngeda – brennende Hecken und Büsche, Mülleimer, einen Brand in einer Dachrinne. Zu zwei Einsätzen rückten neben den Hauptamtlichen auch die Ehrenamtlichen aus. Zweimal hieß es bei der Alarmierung: Gebäudebrand. „Das aber stellte sich als Brand in einer Dachrinne heraus und als ein Böller, der in einem Keller vor sich hin qualmte“, so Hey.

Von Bad Langensalzas Stadtbrandmeister Steven Dierbach hieß es: Bis um eins war es ruhig, dann hatte die Wehr mit gut einem Dutzend Feuerwehrleuten zu zwei Containerbränden auszurücken. Einsatz Nummer 3 war dann mit weniger Personal zu bewältigen. Das Schloss zu einer Wohnungstür war verklebt worden. Für Dierbach eine neue Erfahrung, „so was hatte ich vorher noch nicht gesehen“. Die Feuerwehr wurde von der Polizei zu Hilfe gerufen und hatte eine gute Stunde damit zu tun, dass eine Familie wieder in die Wohnung kam.

Nur bedingt mit Silvester hat ein Diebstahl in Schlotheim zu tun. Dort verschwanden zwei Ortsschilder. Die waren wohl als Souvenir geklaut worden, schließlich gibt es seit 31. Dezember die Stadt Schlotheim nicht mehr, sondern die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen mit dem Verwaltungssitz Schlotheim. Zwei Tempo-50-Schilder regeln nun an den Ortseingängen die Geschwindigkeit.

Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) hatte allerdings schon vor Wochen gesagt, dass die jeweiligen Städte und Dörfer die alten Schilder behalten können, wenn das Landesamt für Verkehr sie ersetzt. Einen ähnlichen Diebstahl gab es vor Jahresfrist in Bollstedt, als die Gemeinde Weinbergen nach Mühlhausen eingegliedert wurde und auch dort neue Ortsschilder fällig wurden.

