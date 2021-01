Acht Neuinfektionen mit Corona im Unstrut-Hainich-Kreis

Ein wirksamer Kampf gegen die Krankheit ist nur durch Impfungen möglich. Hier das begehrte Serum bei einer Impfung in Gera.

Mühlhausen Lage in Krankenhäusern weiter angespannt. 15 Menschen kämpfen mit schwerem Verlauf.

Unstrut-Hainich-Kreis. Das Gesundheitsamt des Landkreises verzeichnete am Sonntagmorgen acht Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden, 71 Menschen sind gegenüber dem Vortag genesen. Damit sind aktuell 726 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuerkrankungen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, sinkt auf 322.

Die Lage in den Krankenhäusern entspannt sich allerdings nicht. Weiterhin müssen derzeit 125 Menschen stationär behandelt werden – sowohl in den Kliniken in Mühlhausen und Bad Langensalza, als auch über die Kreisgrenzen hinaus. 15 Erkrankte haben nach wie vor mit einem schweren Verlauf zu kämpfen.

In häuslicher Quarantäne befinden sich mit Stand Sonntagmorgen 2221 Menschen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 2682 Menschen im Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert, 53 sind mit oder an Covid-19 gestorben. red