Achtung Baustelle: Hier kommt es im Unstrut-Hainich-Kreis zu Behinderungen

Dachrieden. Eine neue Ampelanlage entsteht derzeit in Dachrieden. der Straßenverkehr durch den Ort soll künftig durch Lichtsignale geregelt werden.

Eine komplett neue Ampelanlage wird derzeit in der Gemeinde Unstruttal gebaut. Sie soll künftig für mehr Sicherheit an der vielbefahrenen Hauptstraße von Dachrieden sorgen. Deshalb wird der Straßenverkehr durch Dachrieden im Moment noch von einer Baustellenampelanlage geregelt. Bereits vor einigen Wochen wurden die Masten für die Lichtsignale in den Boden betoniert und die Leitungsinfrastruktur verlegt. In den kommenden Tagen soll die Ampelanlage dann in Betrieb gehen.