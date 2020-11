Adventskalender zur Innenstadtbelebung in Mühlhausen

Erstmals wird es in diesem Jahr zur Adventszeit einen sogenannten Besonderen Adventskalender der Mühlhäuser Geschäftsleute geben. Wie Jan Riemann vom Verein Zurück in die Mitte (Zim) mitteilt, laden vom 1. bis 23. Dezember Händler, Gastronomen, die Theaterwerkstatt 3K und sogar Dienstleister und Handwerker zum Türchen öffnen in die Innenstadt ein. Die Idee stammt von der Mühlhäuserin Claudia Götze, die die kleinen Veranstaltungen gemeinsam mit Zim organisiert.

Außer an den Sonntagen wird jeden Tag um 18 Uhr an einem Laden oder Geschäftshaus in der Mühlhäuser Innenstadt ein Türchen geöffnet. Dazu soll es immer auch ein kleines Programm geben. Wie und in welcher Reihenfolge der Besondere Adventskalender veranstaltet wird, das werde laut Riemann Ende November veröffentlicht. Den Adventskalender gestalten werden unter anderem Lilly’s Café, das Sanitätshaus Goethe, der Modeexpress, Optik Deutscher, das Backhaus, Katja Sternadel, das Lädchen am Laubengang, die Volkshochschule, Doreen Dittrich, Peterseim Strickwaren, Haus Mudita, Mediaktiv und der Röblinglaufverein.

Los geht es am 1. Dezember im Spatzennest in der Jüdenstraße. Das Finale stehe auch schon fest, der genaue Ort soll aber vorerst geheim bleiben. Sinn und Zweck der Aktion soll es sein, dass zumindest etwas vorweihnachtliche Stimmung in der Innenstadt aufkommt, weil Corona-bedingt alle anderen Veranstaltung, wie zum Beispiel der Mühlhäuser Weihnachtsmarkt, bereits abgesagt werden mussten. „Über viele kleine Aktionen im Advent freuen sich nicht nur die Besucher, sondern auch die Geschäftsleute“, sagt Jan Riemann. Der Adventskalender soll demnach auch zur Innenstadtbelebung beitragen.

Die evangelische Kirchgemeinde in Mühlhausen organisiert schon seit Jahren einen lebendigen Adventskalender, der Menschen Weihnachten aber nicht als kommerzielles, sondern vor allem wieder als christliches Fest näher bringen soll.