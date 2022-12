Adventskonzert im Kloster Volkenroda

Die Klosterkirche mit dem modernen Anbau in Volkenroda.

Volkenroda. Mühlhäuser Gospelfreunde und Blechbläser bieten ein buntes Programm an klassischen und neu arrangierten Weihnachtsliedern.

Zu einem Adventskonzert lädt am Samstag, 10. Dezember, um 16 Uhr das Kloster Volkenroda ein. Gestaltet wird das Konzert von den Mühlhäuser Gospelfreunden und den Mühlhäuser Blechbläsern in der Klosterkirche. Wie es in einer Mitteilung heißt, ist das Programm ein bunter Querschnitt aus weihnachtlichen Gospels, modernen und neu arrangierten Weihnachtsliedern.

Die Mühlhäuser Gospelfreunde sind ein kleiner Chor aus 28 Mitgliedern. Das Ensemble arrangiert Gospels und neue geistliche Lieder. Die Mühlhäuser Blechbläser spielen in der klassischen Quintett-Besetzung, mit zwei Trompeten, Waldhorn, Posaune und Tuba.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.