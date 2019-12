Ärger um verschlossenes Friedhofstor

Rosemarie Riedels Weg führt regelmäßig auf den Mühlhäuser Friedhof. Kurz vor Weihnachten wollte sie – wie einige andere, vorwiegend ältere Menschen – nach dem Friedhofsbesuch zum Bus. Wegen der Bauarbeiten in der Martinistraße fährt die Linie 8/1 seit Anfang September zurück zur Stadt vom Südausgang des Friedhofs, vom Roten Berg. „Dort war aber an besagtem Samstag schon gegen 15.30 Uhr das Tor verschlossen. Die Menschen, die auf Rollatoren und Gehhilfen angewiesen waren, mussten den weiten Weg vom hinteren Ausgang zum Hauptausgang und von dort bis zur Bushaltestelle am Roten Berg“, ärgert sich die Seniorin.

Und: Wer den Bus kurz vor 16 Uhr verpasst, hat keine Chance mehr, mit dem Stadtbus nach Hause zu kommen. Er fährt am Wochenende nur zweimal täglich zwischen Friedhof und Innenstadt. Die letzte Option ist die Regionallinie zwischen Eisenach und Mühlhausen eine halbe Stunde später. Diese als landesbedeutsam eingestufte Linie fährt samstags sowie sonn- und feiertags je viermal.

Während der Bauphase zur Grunderneuerung der Martinistraße erreicht man den Neuen Friedhof über drei Zugänge: so wie immer über den Haupteingang und den Zugang über die Max-Reger-Straße sowie zusätzlich über das alte Friedhofstor an der Südseite. Damit will die Stadtverwaltung eine bessere Erreichbarkeit der von der Regionalbus GmbH eingerichteten Bedarfsbushaltestelle am Roten Berg möglich machen. Während zwischen April bis Ende September der Friedhof täglich bis 21 Uhr geöffnet ist, werden die Tore im Winterhalbjahr 18 Uhr geschlossen.

Verantwortlich für das Öffnen und Schließen des Friedhofsgeländes ist die Berufsfeuerwehr. Warum das Tor an besagtem Samstag schon am Nachmittag verschlossen war, ob es am Morgen vergessen wurde zu öffnen, das lasse sich nicht mehr sagen, heißt es von einer Sprecherin der Stadtverwaltung.

Neben dem Friedhof öffnet die Feuerwehr Mühlhausen auch den Spielplatz in der Kräuterstraße sowie die Bolzplätze am Wendewehr und am Neuen Ufer. Die sind wochentags zwischen 8 und 22 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen bis 20 Uhr zu nutzen.