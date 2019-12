Die Göttinger Gruppe Blessed & Irie war fünf Tage lang zu Gast an der Wiebeckschule in Bad Langensalza und musizierte zusammen mit den Fünftklässlern.

Afrika zieht ein am Wiebeckplatz

Die Projektwoche an der Regelschule Wiebeck mündete in einen besonderen Adventsmarkt. Eine Woche lang hatten die Fünft- bis Zehntklässler unter der großen Überschrift „Eine Welt für alle“ gebastelt, gekocht und genäht. Was entstand, wurde auf dem Basar verkauft. Der Erlös solle dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zukommen, sagt Schulleiterin Tina Schütz. „Wir wollen vermitteln, dass man besonders in der Weihnachtszeit den anderen, vor allem den, dem es nicht so gut geht, nicht aus dem Blick verlieren sollte“, meint Schütz’ Stellvertreterin Karolin König.

Zu Gast war fünf Tage lang die Gruppe Blessed & Irie aus Göttingen, die den Fünftklässlern vermittelte, wie man auf dem schwarzen Kontinent musiziert, kocht, lebt, welche Kultur man pflegt und dass dort nicht alle Kinder in Freiheit aufwachsen. Das zeigte auch das Programm, das innerhalb der Woche einstudiert wurde. In diesem Rahmen verkündeten die Zehntklässler Ken Trautmann, Pascal Kulle und Laura von der Krone mit Stolz: Sie haben 233 Brillen für Afrika gesammelt.

Außerdem: Der Schüleraufenthaltsraum erhielt innerhalb der Projektwoche ein neues Wandbild. Nun soll noch ein Computer aufgestellt werden.

Die Schule stellt sich am 31. Januar zwischen 16 und 18 Uhr mit einem Tag der offenen Tür vor