Akademie trifft sich zum Thema Kultur

Rolf Luhn von der Sparkassen Kulturstiftung (rechts/hier im Gespräch mit dem Direktor der Mühlhäuser Museen, ist am Montag Gast in der „Akademie am Vormittag“.

Zum zweiten Mal trifft sich am Montag, 5. Oktober, ab 10.30 Uhr im Haus der Kirche die „Akademie am Vormittag“. Thema sind diesmal Kunst und Kultur und ihre Fürsprecher. Art-Regio-Geschäftsführer Rolf Luhn aus Eigenrieden informiert über das Engagement der Stiftung. Die Art-Regio-Kunstförderung der Sparkasse realisiert unter anderem rund 50 Ausstellungen pro Jahr und kooperiert mit zahlreichen Thüringer Künstlern, Galerien und Sammlern. Anschließend an den Vortrag soll diskutiert werden. Die „Akademie am Vormittag“ wird von einer ökumenische Gruppe unter dem Dach der evangelischen Kirchgemeinde Mühlhausen organisiert.