Aktionstag Sport und Spiel in Mühlhausen

Mühlhausen. Am Samstag, 29. August, veranstaltet das Diakonische Werk einen Aktionstag mit Sport- und Spieleangeboten für Kinder und Familien in Mühlhausen.

Der Aktionstag Sport und Spiel des Diakonischen Werkes Eichsfeld-Mühlhausen findet auch in diesem Jahr wieder statt. Kinder und Familien können an Spiel- und Bastelangeboten teilnehmen. Dazu gehören sportliche Aktivitäten, Torwandschießen, Malen und Kinderschminken. Beginn am Samstag, 29. August, ist um 10 Uhr auf dem Bolzplatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße im Wohngebiet Ballongasse/ Im Kittel. Für Verpflegung ist gesorgt.