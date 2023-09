Aktuelles aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Die Bauarbeiten in der Amtsstraße in Schlotheim stehen vor dem Abschluss..

Volkssolidarität fährt zur Heidecksburg

Die Volkssolidarität Bad Langensalza lädt ein zur Bustour. Am Donnerstag, 21. September, geht die Reise zur Heidecksburg nach Rudolstadt. Bei schlechtem Wetter werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Porzellanmanufaktur besuchen. Mittagessen und Kaffeetrinken ist abgesichert. Los geht es um 9.30 Uhr in der Friedrich-Hahn-Straße (alte Kaufhalle), 9.35 Uhr am Wiebeckplatz, 9.40 Uhr am Birkenweg oder 9.50 Uhr an der Schänke Ufhoven. Dazu eingeladen sind alle Mitglieder und Gäste. Telefonische Reservierung bitte unter Telefon: 03603/812361.

Wichtige Straße in Schlotheim wieder frei

Der Ausbau der Amtsstraße in Schlotheim ist so gut wie geschafft. Eine offizielle Einweihungsfeier der Straße ist für Freitag kommender Woche, 22. September, geplant. Los geht es um 17 Uhr. Das teilt Schlotheims Ortsbürgermeister Carsten Wacker (parteilos) mit. Die Straße solle dann am Montag, 26. September, für den Verkehr freigegeben werden. Die Straße ist in den vergangenen Monaten unter Vollsperrung grundhaft ausgebaut worden.

Gespräch mit dem Schulamtsleiter

Die Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld stellt am Donnerstag, 21. September, ab 19 Uhr, in den Räumen der Urania in Leinefelde, Kunertstraße 7 - 11, Eingang 1, in der Reihe „Urania stellt vor“ den Leiter des Nordthüringer Schulamtes, Bernd Uwe Althaus, vor. Er spricht über die Aufgaben des Schulamtes mit Sitz in Worbis. Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, direkt mit ihm ins Gespräch zu kommen. Interessenten melden sich bitte unter Telefon: 03605/546151 oder E-Mail: urania@urania-eichsfeld.de an.

Über die Schlacht von Bad Langensalza

Über die Schlacht von 1866 können sich Interessierte im Rahmen einer kleinen Vortragsreihe der deutschen Gesellschaft für Ordenskunde informieren.

Vom 15. bis 17. September findet das diesjährige Bundestreffen des Vereins statt, wie Museumsleiter Stefan Schuchardt berichtet. Im Rahmen der Tagung sei eine Besichtigung des Stadtmuseums am 16. September geplant. Ab 11 Uhr referiere der Militärhistoriker Bernhard Wenning aus Wien über den vergessenen Bestsellerautor Oskar Medding. Lehrstaboffizier für Miltärgeschichte Johannes-Paul Kögler geht in einem Vortrag auf die Erinnerungskultur zu der Schlacht ein. Der Museumsleiter berichtet über den „Modernen Industriekrieg“. Kosten für die Vorträge sind fünf Euro, ermäßigt vier Euro.

Orgelmusik auf dem Hülfensberg

Auf das polnische Orgelduo Karol Golebiowsky und Vincent de Pol können sich Gäste am Sonntag, 17. September, auf dem Hülfensberg unweit von Döringensdorf im Eichsfeld freuen. Ab 15 Uhr werden die Musiker Klänge von Johann Sebastian Bach, Mozart und auch Händel spielen. Im Anschluss werden Kaffee und Kuchen angeboten. Der Eintritt ist frei. Um eine Türkollekte wird gebeten.