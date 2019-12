Alpenländische Stimmung und Struther Schneegestöber

Kaum hatte die Südtiroler Partyband Volxrock die Bühne in Heyerode betreten und den Song „A Weihnacht, wie’s früher war“ der Zillertaler Schürzenjäger angestimmt, wurden beim Publikum die Sehnsuchtswünsche rund um das Fest geweckt. Denn alle der drei vertretenen Generationen in der voll besetzten Eventhalle Heyeröder Hafen wollten sich am Samstagabend nach dem alpenländischen Motto „Des is Weihnacht“ verzaubern lassen.

Dies wollte auch die extra begrüßte Ringelsockenbande aus Hopfgarten (Erfurt) und Unterbreizbach (Wartburgkreis), die sich in ihren Lederhosen und bunten Socken unter das Eichsfelder Publikum gemischt hatte. Zu jenem Fanclub gehört die 35-jährige Maria Walter aus Erfurt, die sich mit dem Konzert ihrer Lieblingsband noch den rechten Schwung als „Postfee“ für die letzten Arbeitstage vor Weihnachten holen wollte.

Neben den stimmungsvollen Liedern unterhielt Werner Gartner auch mit einem Schüleraufsatz zum Advent. Die Geschichte handelte von der wohl außergewöhnlichsten Weihnachtskrippe, deren Christkindl von der Wärme auf einem Ofen ganz schwarz und der Josef zerrissen worden waren. So habe der Junge die Josefsfigur durch Donald Duck ersetzt und als Christkindl den Asterix nehmen wollen.

Wie der Volxrocker Werner Gartner schließlich seinem Bandmitglied Michel Weger zum Eheglück verholfen haben wollte, verriet er mit seinem Lied „Tiroler Madl, du ich steh auf di“.

Nach dem gemeinsam mit den Konzertbesuchern gesungenen „Leise rieselt der Schnee“ und dem spanischen „Feliz Navidad“ mit Veronika, Jana und Pedro aus dem Publikum wechselte das Programm zu Titeln aus der aktuellen CD „Bergbauernbuam“ bis hin zu Coverversionen von Rock-, Pop- und Countrymusik. Für die Heyeröder Kirmesgesellschaft und deren Gäste setzte der Konzertabend den Schlusspunkt hinter den Veranstaltungsreigen 2019.

Rodebergs Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU) begrüßte am Nachmittag des vierten Advents die vielen Besucher des nunmehr 10. Schneegestöbers auf dem Dorfanger. So wird der Weihnachtsmarkt in der Gemeinde genannt. Viele Kinder beteiligten sich am Bühnenprogramm. Zunke-Anhalt bedankte sich bei den Ausrichtern des Marktes, dem Struther Carnevalsverein, den Kirmesburschen, den Sankt-Jakobus-Schützen, der CDU-Ortsgruppe und den vielen ungenannten Helferinnen und Helfern.

Die hatten für viel Abwechslung gesorgt. Unzählige farbenfrohe Fröbelsterne bastelte Nancy Wehr. „Wir sind beim Schneegestöber gerne wieder dabei“, sagte die Schützin. Birgit Apel ergänzte: „Aus Spaß an der Freude und dass im Dorf mal was los ist.“ Sie hatte in allen Ausführungen Bascetta-Sterne beigetragen und kleine Perlen-Engel. Für jeden Monat des Jahres 2020 hatte Volkmar Schlothauer ein Foto aus seinem großen Fundus ausgesucht und einen Kalender mit lauter Struther Ansichten zusammengestellt. Als Weihnachtsgeschenke hatte der Hobby-Fotograf auch Vierjahreszeitenbilder vom Faulunger Grund und von der alten Wahner Eiche im Wald mit im Angebot.

Edeltraut Wachtel, Yvonne Schrepper, Pauline Buch und Ursula Hedderich, alle in Struth geboren und aufgewachsen, präsentierten die Struther Weihnachtsmarkt-Tassen. Foto: Michael Fiegle

500 nachtblaue Porzellantassen mit Struth-Aufdruck hatte Matthias Tasch für alle Getränkestände organisiert. „Unser Markt ist jetzt pappbecherfrei und damit haben wir heute absolut keinen Müll“, sagte er. Für das Abspülen teilten sich alle Vereine eine Maschine. Dass es sogar für das Getränkeangebot immer neue Ideen gibt, bewiesen die jungen Herren im Cocktail-Büdchen der CDU. Dort gab es einen „heißen Hunstock“, nach seinem Erfinder Daniel Hunstock: gemischt aus Körnerschem Holunderschnaps, Minze, Ingwer. Die 600 Lose der Tombola am Stand engagierter Mütter waren sehr begehrt. Die Gewinne sammeln Annette Fischer, Maria Kirchner und Regina Jakobi das ganze Jahr über zusammen. Der Erlös ging wie im Vorjahr an das ambulante Hospiz und palliative Beratungszentrum Haus Emmaus in Worbis.