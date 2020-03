Als Diplomat eng mit Mühlhausen und Kaliningrad verbunden

Nur um wenige Momente hatte Deutschlands Botschafter in Armenien, Michael Banzhaf, bei seinem Empfang in Mühlhausen die Europahymne vom Glockenspiel im Turm der Kornmarktkirche verpasst. Angebracht wäre die musikalische Einstimmung auf jeden Fall gewesen, zumal sich die kleine Kaukasus-Republik stärker an den Werten Europas orientieren und den Lebensstandard näher an europäisches Niveau heranführen möchte. Doch auf ein besonderes Protokoll verzichtete der Diplomat von vornherein, denn es sollte nur eine private Visite des Ehepaares Michael und Astrid Banzhaf werden.

Oberbürgermeister begrüßt die Gäste

Offiziell begrüßt wurden die Gäste aus Jerewan durch Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) sowie Mühlhausens Botschafterin und Stadträtin Elke Holzapfel und die Landtagsabgeordnete Christina Tasch (beide CDU). Schließlich ist dem Thüringer Empfangskomitee der jetzige Botschafter in Armenien bereits aus seinem vorherigen Amt als Generalkonsul im russischen Kaliningrad in den Jahren 2015 bis 2019 bestens bekannt. Zudem kennt Banzhaf die Stadt Mühlhausen und den Unstrut-Hainich-Kreis auch als Referatsleiter für Auslandsbeziehungen in der Thüringer Staatskanzlei zwischen 1995 und 2001. Er ist Thüringen wegen seiner Wahlheimat Erfurt entsprechend eng verbunden.

Dass ein Schüleraustausch zwischen den Partnerstädten Kaliningrad und Mühlhausen angestrebt, eine weitere Bürger- und Touristenreise für den Sommer in das russische „Bernsteinland“ vorbereitet sowie die Kontakte zu katholischen und evangelischen Kirchengemeinden mit ihren sozial-caritativen Diensten in der Stadt und im Oblast Kaliningrad intensiv gepflegt würden, nahm Michael Banzhaf erfreut zur Kenntnis. „Das zeigt, dass diese Partnerschaft eine besonders erfolgreiche ist.“ Elke Holzapfel wiederum würdigte dessen Anteil am Zustandekommen der Städtepartnerschaft und die jahrelange Begleitung durch den Diplomaten. Andererseits bestehe seit sechs Jahren auch eine Partnerschaft zwischen dem Thüringer Landtag und der Kaliningrader Regionalduma.

Besuch der Müntzergedenkstätte als Höhepunkt

Höhepunkt der Mühlhäuser Visite von Botschafter Banzhaf als promovierten Kunsthistoriker war der Besuch der Müntzergedenkstätte Marienkirche mit der Sonderausstellung „Von Einhörnern und Drachentötern“ zu mittelalterlicher Kunst aus der Sammlung der Klassik Stiftung Weimar. Museumschef Thomas T. Müller selbst führte die Gäste durch die Ausstellung und machte zuvor auch mit der Architektur und den Kunstwerken von St. Marien, darunter den Heiligen Drei Königen als Mühlhausens Stadtpatronen, bekannt. Beeindruckt war das Botschafterehepaar zudem von einem Rundgang durch die Abtei und das Herrenhaus des ehemaligen Zisterzienserklosters Anrode, geführt durch den Fördervereinsvorsitzenden Jonas Urbach.

Dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion das Leben und die Wirtschaft in den wieder selbstständigen Republiken ab den 1990er-Jahren vor enormen Herausforderungen standen und noch stehen, zeige sich laut Banzhaf auch am Beispiel Armenien. Die junge Demokratie und der Umbau der Wirtschaft seien jedoch mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbunden. So habe im Jahr 2018 laut Regierungsangaben die Zuwanderung in die knapp drei Millionen Einwohner zählende Kaukasus-Republik erstmals wieder höher gelegen. In Deutschland leben übrigens schätzungsweise bis zu 60.000 Armenier.