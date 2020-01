„Ey, ich hätte eine Doktorarbeit über Marx schreiben können“

Mit der „Ultimativen Ossilesung“ rechnen Dominik Bartels und Jörg Schwedler mit dem Leben in der ehemaligen DDR ab. Mit der Show reisen die Lesebühnen-Autoren inzwischen quer durch Deutschland. Am 27. Februar sind sie in Bad Langensalza. Unsere Zeitung sprach vorab mit Dominik Bartels, der viele Jahre seiner Kindheit in der Kur- und Rosenstadt verbracht hat.

Sollte 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung nicht mal Schluss sein mit der Trennung zwischen Ossi und Wessi?

Letztendlich gibt es mehrere Generationen, die in der DDR sozialisiert worden sind. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Ich finde, das fällt im Alltag auch immer wieder auf.

Wo fällt Ihnen das konkret auf?

Ich mache viele Workshops an Schulen in Ost und West und merke auch bei Jugendlichen heute noch Unterschiede. Das Gemeinschaftliche, der Kollektivismus, ist in der ehemaligen DDR immer noch tief verankert. Im Westen dagegen wird nahezu ausschließlich Wert auf Individualisierung gelegt. Außerdem gab es die DDR nun einmal 40 Jahre, für viele war sie Kindheit, Jugend oder auch Erwachsensein.

Ist dabei die Idee zu der Ossilesung entstanden?

Nein, Jörg Schwedler und ich waren mal bei einer Poetry-Slam-Veranstaltung in Hamburg. Dort gibt es Exil-Hessen, die regelmäßige Hessen-Lesungen machen mit Texten über das Bundesland und die Eigenheiten der Menschen. Die Ossilesung war dann eine dieser Schnapsideen.

Und die haben Sie umgesetzt.

Ja, und wir wurden damals vom Erfolg überrascht. Nach einer Pause haben wir in meiner jetzigen Heimatstadt Helmstedt zur 25-Jahr-Feier der deutschen Einheit weitergemacht. Weil das Rahmenprogramm in der Stadt schon um 17 Uhr beendet war, haben wir die Ossilesung einfach aufgesattelt. Es war knackevoll. Da haben wir dann gedacht, daraus sollten wir mehr machen.

Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Heute scheinen die Leute bereit zu sein, auch mit einem lachenden Auge zurückzublicken. Am Anfang gab es viele Befindlichkeiten. Viele fühlten sich gleich auf den Schlips getreten, wenn man sich über etwas lustig gemacht hat. Wir haben das Gefühl, dass die Menschen jetzt die DDR und das Erlebte anders bewerten. Auch im Westen stößt die Lesung auf großes Interesse.

Lachen Ossis an anderen Stellen als Wessi?

Zum Teil schon. Denn es gibt einige Besonderheiten, worüber tatsächlich nur die Ossis lachen können.

Warum lassen Sie bei der Lesung die Politik komplett außen vor?

Wir sind eine Unterhaltungsshow, daher geht es um die Absurditäten des Lebens. Wir wollen nichts verurteilen, nichts verherrlichen und auch nicht in Ostalgie schwelgen.

Was nehmen Sie aufs Korn?

Das Ferienlager, die Pioniernachmittage, die Jugendweihe. Und natürlich die ersten Schritte im Westen. Wir haben so viele Themen.

Sind Ihre Erinnerungen an die DDR durchweg positiv?

Das ist sicher wie bei allen Menschen der DDR. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Es gab schöne Sachen, aber auch viel Mist. Es wäre albern, etwas anderes zu behaupten. Aber ich bin ein Freund davon, das Schwarz-Weiß-Denken außen vorzulassen. Man muss es immer differenziert betrachten.

Was würden Sie als das Absurdeste bezeichnen, das Sie in Ihrer Kindheit in der DDR erlebt haben?

Absurd war wirklich, dass ich in die Karl-Max-Oberschule in Bad Langensalza gegangen bin und wir Schüler wirklich jedes Jahr wieder den Pionierauftrag bekommen haben, sein Leben zu erforschen. Und ich dachte immer, ey, ich weiß alles über Karl Marx. Nach acht Jahren hätte ich fast eine Doktor-Arbeit darüber schreiben können.

„Die ultimative Ossilesung“ beginnt am Donnerstag, 27. Februar, 19.30 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum in Bad Langensalza. Karten zum Preis von 10 Euro gibt es in der Stadtbibliothek, Bei der Marktkirche 11A.