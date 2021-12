Alte Fabrik in Schlotheim brennt

70 Feuerwehrleute bei Fabrikbrand in Schlotheim im Einsatz

Zu einem Brand in einer alten, leerstehenden Fabrik in der Sondershäuser Straße in Schlotheim wurden am Samstagabend, kurz nach 21 Uhr, mehrere Feuerwehren der Region alarmiert.

Foto: Silvo Dietzel / Silvio Dietzel