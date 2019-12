Altes Haus in der Steingrubenstraße in neuem Glanz

Eine lateinische Inschrift bildet die Krönung und gleichzeitig den Abschluss an der frisch sanierten Fassade der Häuser in der Bad Langensalzaer Steingrubenstraße 9-10. „Producat in fortuna calcibus“ steht dort in eine hölzerne Tafel gefräst: „Tritt ein, bring Glück herein“.

Ein stilisiertes Wappen verrät, wer dahintersteckt: Es enthält die Initialen von Marion und Bernd Haberkorn und die lateinische Jahreszahl 2018. Das Ehepaar hat das marode Gebäude in den vergangenen Jahren mit viel Mühe entkernt und äußerlich saniert. Obwohl es kein Denkmal ist, entspricht es nun optisch seiner historischen Umgebung. 1996 kauften die Haberkorns die Steingrubenstraße 11, wo Marion Haberkorn ihr Haarstudio betreibt. Gebaut wurde das Haus 1954 von einem Tischlermeister, weiß Bernd Haberkorn. Er habe stets auf die Nummer 10 nebenan geschaut, ein 47 Quadratmeter großes Häuschen, das seit einer 1996 abgebrochenen Sanierung verfiel. Von der Straße her hätte sich dessen unten komplett offene Front als Autostellplatz angeboten. Marion und Bernd Haberkorn haben das Haus saniert. Die lateinische Inschrift über dem Tor bedeutet: „Tritt ein, bring Glück herein“. Foto: Klaus Wuggazer Doch die 2005 gekaufte 10 gab es nur im Paket mit der baulich verbundenen, deutlich größeren 9. Auch die stand leer und wurde über aufgestellten Bauzäune hinweg zunehmend vermüllt. Viel Arbeit wartete auf das Paar, das neben der täglichen Arbeit vor allem selbst Hand anlegte. „Wir haben erstmal sehr viel Schutt rausschaffen müssen“, sagt der Bauherr, der gelernter Maler ist und als Berufsschullehrer in Gotha arbeitet. Tauben und Marder hätten in den Jahren des Leerstands viel Dreck hinterlassen. Auch 25 wild gewachsene, teils große Bäume mussten entfernt werden. Gleichzeitig ermöglichte der Kauf beider Gebäude den Haberkorns, den großen Innenhof hinter der 9 nutzbar zu machen. 2019 war er schon zum zweiten Mal beim Tag der offenen Gärten und Höfe zu besichtigen – eine liebevoll gestaltete Oase. Vor anderthalb Jahren rückten dann sechs heimische Firmen an und sorgten für die Erneuerung von Dach, Fenstern und Fassade. Die war vorher völlig schmucklos. Trotzdem ließ Haberkorn in Abstimmung mit der Stadt und der Denkmalpflege – die Steingrubenstraße liegt im Sanierungsgebiet Innenstadt – historisierende Elemente einfügen. „Ich bin ein großer Freund von Gründerzeit und Jugendstil“, sagte er. So zieren das beige Haus heute Halbsäulen, zwei große, zweiflügelige Tore, Fenster im Stil des 19. Jahrhunderts und ein Zahnfries. Mit den zwei Schaufenstern sei bewusst der Charakter eines Wohn- und Geschäftshauses wieder hergestellt worden. Das Interesse von Passanten sei all die Jahre groß gewesen, weiß Haberkorn. Denn hier war zu DDR-Zeiten die Konsum-Selbstbedienung, Verkaufsstelle 109. Er hat sich ausführlich mit der Hausgeschichte beschäftigt, in der schon im Jahr 1733 die Schmiede von Johan Christoph Wiegand belegt ist. Historische Details sind allerdings nicht mehr erhalten. Nur im Erdgeschoss hängen noch ein paar Fliesen von der Fleischerei, die zum Konsum gehörte. Mit Christa und Hans Lorbeer aus Ufhoven hat Haberkorn sogar die ehemaligen Verkaufsstellenleiter ausfindig gemacht und von ihnen weitere Geschichten erfahren. Der Garten hinter dem Haus ist eine Oase mitten in der Stadt. Foto: Bernd Haberkorn Was genau im Inneren des Hauses einmal passieren wird, müsste er sich noch überlegen, sagt Bernd Haberkorn. Jetzt sei er erst einmal froh, dass die äußere Hülle wieder glänze. Viel Lob hat der Bauherr für die beteiligten Firmen, die Stadt und die Denkmalpflege. Auf manche Hundebesitzer ist er dagegen nicht so gut zu sprechen: Die ließen ihre Tiere ungeniert an die frisch gemachten Fassade pinkeln und „glauben, das wäre völlig normal“, wie er selbst schon zu hören bekam.