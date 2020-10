Altstadtführung durch Mühlhausen

Die Tourist-Information der Stadt Mühlhausen bietet am morgigen Samstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), und Sonntag, 4. Oktober, jeweils um 11 Uhr eine anderthalbstündige Führung durch die historische Altstadt an. Treffpunkt ist die Tourist-Information in der Ratsstraße 20 in Mühlhausen.

Da die Gruppengröße auf 25 Teilnehmende begrenzt ist, wird eine vorherige Anmeldung empfohlen. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.muehlhausen.de oder telefonisch unter: 03601/ 404 770.