Ammerns Pfarrer rät: Messen? Aber bitte mit Liebe

Benjamin Themel, Pfarrer in Ammern, Reiser, Kaisershagen, Windeberg, Saalfeld sowie Schulpfarrer am Evangelischen Schulzentrum Mühlhausen, meint: Gottes Maßstab ist Liebe.

Vieles wird gemessen: das Gewicht des Babys im Bauch, später auf der Waage, wenn es auf der Welt ist. Geld auf dem Konto wird gemessen. Beim Kochen wird abmessen. Es wird im Leben gemessen, was das Zeug hält. Zu viel, zu wenig, zu klein, zu groß, zu schwer, zu leicht. Für vieles haben wir einen genauen Maßstab, wie etwas zu sein hat. In der Schule ist die Messlatte klar: 15 Punkte oder eine Eins sind das Ziel, zumindest für einige. Fünf Punkte, eine 4, puh, noch einmal Glück gehabt.

Alles sorgfältig eingeteilt. In gut, besser, am besten, ausreichend und ungenügend. Schüler bekommen Noten. Möglichst gut sollen die sein. Das ist der Maßstab, mit dem in der Schule gemessen wird. Für einige ist die Zahl der Follower in sozialen Medien Maßstab. Nicht alle haben das beste Zeugnis, nicht jeder ist eine Sportskanone und nicht jede sieht aus wie ein Model. Heißt das dann: Ich bin nichts wert, wenn ich den Maßstäben, die andere an mich legen, nicht entspreche? Gott setzt andere Maßstäbe.

Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden, und Gott ist mit ihm verbunden. Gottes Maßstab ist Liebe. Wir sind mehr als unsere Prüfungsleistungen. Es gibt zum Glück mehr, was eben nicht messbar ist. Wir sind gute Freunde, wichtige Menschen für andere. Oder sind kreative Menschen, die beim Liegen auf dem Rasen darüber nachdenken, wie wir die Welt ein kleines Stückchen besser machen können.

Probieren Sie es aus. Lassen Sie uns ein bisschen mehr mit Liebe messen, so wie es Gott auch tut. Gottes Maßstab ist Liebe.