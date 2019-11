Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

An Bollstedts Schenke soll weitergebaut werden

Die Arbeiten an Umbau und Sanierung der Bollstedter Schenke gehen weiter. Das kündigte der Leiter des Fachdiensts für Hochbau- und Gebäudeverwaltung, Matthias P. Gliemann, auf der jüngsten Bürgerversammlung an. Geplant ist, das Haus barrierefrei zu sanieren und einen Fahrstuhl einzubauen. Nötig seien auch Arbeiten zum besseren Brandschutz. Auch eine neue Fassade soll es geben. Dazu liegen zwei Gestaltungsvorschläge vor.

Über den Winter sollen die Arbeiten geplant und ausgeschrieben werden, um im Sommer mit dem Bau zu beginnen. „Wir werden aber 2020 noch nicht alles schaffen“, so Gliemann.

Die Sanierung der Schenke in Bollstedt war 2018 vom Gemeinderat Weinbergens angeschoben und in den Eingliederungsvertrag in die Stadt Mühlhausen übernommen worden. Das gilt auch für die Sanierung von Notterstraße/Alte Notterstraße/Enge Gasse, die im Haushaltsentwurf der Stadt für 2020 steht. Ein Jahr später wolle man sich um die Rasenstraße kümmern. Noch nicht terminiert ist der Sanierung des Angers und das Pflastern des Parkplatzes am Friedhofs.