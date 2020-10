30 Jahre nach der Wiedervereinigung wurde in Mühlhausen am Samstagabend in der Kirche Divi Blasii vom evangelischen Pfarrer Marc Pokoj (im Bild) und seinem katholischen Amtsbruder Andreas Anhalt eine sehr gut besuchte Andacht gehalten. Im Mittelpunkt standen Dankbarkeit, noch immer herrschende Vorurteile und zerstobene Hoffnungen. Pokoj, aus Schwaben kommend und in Mühlhausen mit einer Sächsin verheiratet, und Anhalt erinnerten an die geplatzten Träume von Bischofferode. Die „entstehende Einheit“ Deutschlands sei auch eine „Geschichte von nicht eingestandener Schuld und blockierter Sühne.“