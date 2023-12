Angebote aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Viele Veranstaltungen und der Ausblick auf eine Möglichkeit, in der Region aktiv zu werden -- doch eine überaus beliebte Veranstaltung musste jetzt auch abgesagt werden. Das sind die Details.

Feiernde spenden 1600 Euro beim Angerleuchten

Das Spendenschwein wurde fleißig gefüttert: Zum Angerleuchten in Eigenrieden kamen 1612,78 Euro zusammen. Das Geld soll in eine neue Kirchentür fließen. Das Fest wird vom Förderverein für die Kirche St. Ulrich veranstaltet.

6000 Euro wird die Tür kosten. 4900 Euro sind nun zusammen. Vereinsvorsitzender Rolf Luhn wertet das als Zeichen, „dass die Gemeinschaft in einem Dorf wie Eigenrieden noch immer funktioniert und sich viele engagieren“.

Theaterwerkstatt zeigt Inszenierung für Kinder

Das Stück „Das Feuerzeug“ bringt die Mühlhäuser Theaterwerkstatt am 26. Dezember, 16.30 Uhr, auf die Bühne der Kilianikirche. Es handelt sich um eine neue Inszenierung, die auf dem Märchen von Hans Christian Andersen basiert. Sie richtet sich an alle ab sechs Jahren.

Weihnachtssingen fällt aus

Wegen einer Erkrankung des Chorleiters fällt das für Freitag, 22. Dezember, 19.30 Uhr, in der Bachkirche Divi Blasii in Mühlhausen geplante Weihnachtssingen mit dem Bachchor und dem evangelischen Posaunenchor Mühlhausen aus. Das teilt Kreiskantor Oliver Stechbart mit.

Bibliothek ändert Öffnungszeiten

Aufgrund eines hohen Krankenstandes ist die Stadtbibliothek in der Jakobikirche Mühlhausen am Donnerstag, 21. Dezember, nur von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Am Freitag, 22. Dezember, ist die Bibliothek länger als sonst offen, nämlich von 10 bis 16 Uhr. Danach ist bis Neujahr geschossen.

Altstadtführung durch Mühlhausen

Die Tourist-Information Mühlhausen will am Samstag, 23. Dezember, ab 11 Uhr Mühlhäuser und Gästen in einer öffentlichen Altstadtführung die Stadt zeigen. Treffpunkt zur Führung ist die Tourist-Information in der Ratsstraße 20 in Mühlhausen.

Wanderweg soll Vogtei verbinden

Ein Rundweg durch die Landgemeinde Vogtei soll bis 2027 angelegt werden. Nach Aussage von Bürgermeister Christian Hecht (parteilos) ist geplant, die drei Vogtei-Dörfer Oberdorla, Niederdorla und Langula über einen ausgeschilderten, gut zwölf Kilometer langen Wanderweg zu verbinden. Die Landgemeinde hofft, diese Idee über das Dorfentwicklungskonzept umsetzen zu können. Die Runde soll über den Kainsprung am Siebenmühlenbach entlang nach Niederorla und dort zum Opfermoor und zum Mittelpunkt Deutschlands führen und weiter nach Niederdorla. Dann durch das Langulaer Tal zurück zum Kainsprung. Während man bei den Wegen auf bestehende Verbindungen zurückgreifen will, sollen Orte zum Verweilen an der Strecke angelegt werden