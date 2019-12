Angerleuchten in Eigenrieden

Premiere hatte das Krippenspiel der Eigenrieder Kinder am Samstagnachmittag zum Auftakt des 16. Angerleuchtens in der evangelischen Kirche Sankt Ulrich. 15 Kinder vom Kindergarten- bis zum Vorkonfirmandenalter hatte Beatrix Kaufhold dafür gewinnen können. Die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates übernahm dabei selbst den Part der Erzählerin.

Um die Heilige Familie mit Darstellerin Annabell Richter als Maria und Nebio Schwarz als Joseph scharten sich unter dem aus Struth stammenden und mit Strohsternen geschmückten Weihnachtsbaum im Altarraum für den Schlussgesang und um das Kindlein in der Krippe zu schauen: drei Hirten, die drei Könige aus dem Morgenland, Herbergsvater und -sohn sowie eine ganze Schar Engel.

Die Predigt hielt in Vertretung für Pfarrer Johannes Brehm die aus Ballhausen angereiste und auf die Arbeit mit Kindern spezialisierte Pfarrerin Sabine Münchow.

Über den Fortgang der Sanierungsarbeiten an der barocken Dorfkirche von 1731 informierte Rolf Luhn im Anschluss während des gemeinsamen Kaffeetrinkens im Dorfgemeinschaftshaus am Eigenrieder Anger. Seit Gründung des Fördervereins vor 15 Jahren sei das Gebäude Schritt für Schritt komplett generalüberholt worden. In diesem Jahr habe man die Erneuerung der Elektrik abgeschlossen, sagte der Vereinsvorsitzende.

„Die Kirchturmuhr steht jedoch noch auf dreiviertel Eins“, bedauerte Luhn. Die Reparatur sei zwar in Auftrag gegeben worden, der Uhrmachermeister habe sie jedoch in diesem Jahr nicht mehr in Angriff nehmen können.

Dafür habe man im Jahr 2019 die neue Zuwegung fertig gestellt und den barrierefreien Zugang von der Bundesstraße her. Die Außenbeleuchtung habe man durch Sterne und Weihnachtsbaumbeleuchtung auf dem Anger ergänzt. Das Angerleuchten sei mit der Straßenbeleuchtung getaktet und setze um 16 Uhr ein. In diesem Jahr seien noch Sterne an Laternen der beiden Eingangsstraßen hinzugekommen.

Im kommenden Jahr werde man sich voll und ganz dem Kirchturm widmen. „Die Mauern müssen komplett neu verfügt werden“, schilderte Luhn. Das wolle man in Eigenarbeit bewerkstelligen. Tischlerarbeiten zur Kompletterneuerung der Turmfenster habe man öffentlich ausgeschrieben.

Eigenrieder Frauen buken 24 Kuchen und Torten für die Kaffeetafel am Samstag. Der Erlös füllte zum Schluss komplett das am Tisch aufgestellte rote Sparschwein. „Die Arbeit des Fördervereins kann dadurch weitergehen“, freute sich Rolf Luhn.