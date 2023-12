Angst vor dem Lebensgefährten im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis Die Polizeimeldungen für die Region: Frau und Kind sind im eigenen Heim in Gefahr. Diebe haben nicht lange Spaß an einem Radlader. Dach wegen Navi angefahren und Einbruch ins eigene Haus.

Häusliche Gewalt und Kindesvernachlässigung

Aus Angst vor ihrem Lebensgefährten erschien am Samstag eine 35-jährige Frau in der Polizeistation Bad Langensalza und teilte mit, dass sie polizeiliche Hilfe benötigt. Sie gab an, dass sie durch ihren 38-jährigen Lebensgefährten in der vergangenen Nacht mehrmals in der gemeinsamen Wohnung geschlagen worden ist. Ihre Verletzungen wurden im Krankenhaus Bad Langensalza behandelt und attestiert. In der Wohnung befand sich auch das sechs Monate alte gemeinsame Kind. Jetzt habe sie Angst, sagte sie der Polizei, dass ihr Lebensgefährte wieder zuschlage.

Die Polizei verwies daraufhin den Lebensgefährten aus der Wohnung. Die Beamten stellten dabei eine Kindesvernachlässigung durch die Eltern fest. Das Jugendamt wurde informiert und erschien zur Unterstützung der Polizei in der Wohnung. Alle notwendigen Maßnahmen in so einem Fall wurden veranlasst. Anzeigen wurden durch die Polizei aufgenommen.

Fünfstelliges Beutegut: Radlader gestohlen

Diebe haben einen Radlader im Wert von 60.000 Euro von einer Baustelle Am Rieseninger Berg in Mühlhausen gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Der Langfinger waren bereits am Mittwoch am Werk, in der Zeit von 18.05 Uhr bis 18.50 Uhr. Die Polizei fand den Radlader schließlich durch eine GPS-Ortung. Die Kriminalpolizei in Mühlhausen führt die Ermittlungen in diesem Fall des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Dem Navi vertraut – mit Dach kollidiert

Der Fahrer eines Lkw vertraute in Kutzleben seinen Aussage nach den Anweisungen seines Navigationssystems. In der Kirchgasse geriet ihm dies zum Nachteil, denn das Navi wies den Mann nicht auf eine Engstelle hin, sodass er mit seinem Fahrzeug mit einem Vordach kollidierte und dieses beschädigte. Personen kamen durch den Unfall nicht zu Schaden, teilt die Polizei mit.

Schrecksekunde wegen beschädigter Tür des Nachbarn

Einbrecher oder Schusseligkeit? Ein Mann ging auf Nummer sicher, als er bemerkte, das bei seinem Nachbarn die Eingangstür stark beschädigt war und offen stand. Er meldete sich am Samstag gegen 13 Uhr bei der Polizei. Die Beamten trafen den Hausbesitzer unversehrt in seiner Wohnung an. Die Erklärung für die beschädigte Tür: Der Mann hatte am Abend seine Schlüssel verloren und verschaffte sich daraufhin mit Gewalt Zutritt zu seinem Haus.