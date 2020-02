Anja Dobers: „Joscho ist ein Idol und ein Vorbild“

Die Band Brise Manouche kommt erneut mit dem bekannten Jazzgitarristen Joscho Stephan nach Bad Langensalza. Das Konzert am 14. März in der Gottesackerkirche wird veranstaltet vom Verein Kunstwestthüringer. Die aus Bad Langensalza stammende Sängerin Anja Dobers spricht mit unserer Zeitung über „Brise Manouche meets Joscho Stephan“.

Was treibt Sie wieder nach Bad Langensalza, 2019 gab es doch schon ein Konzert mit Joscho Stephan?

Viele Langensalzaer haben nach dem Konzert gesagt, dass sie uns gern noch einmal sehen würden. Und da haben wir gedacht, wir wagen es ein zweites Mal hier.

Welche Pläne haben Sie für dieses Konzert?

Wir haben neue Titel. Zum Beispiel Lieder wie „Pourtant“ von Vanessa Paradis. Die Nummern arrangieren wir natürlich alle um und bringen unseren eigenen Stil rein, machen daraus Jazz oder Gypsy. Und dieses Mal ist auch ein Saxophon dabei.

Ist Bad Langensalza die einzige Stadt, in der Sie mit Joscho Stephan auftreten werden?

Am Vortag ist noch ein Konzert in Erfurt.

Wie proben Sie zusammen, Herr Stephan kommt ja aus Mönchengladbach?

Im Moment proben wir allein. Joscho wird direkt aus Italien kommen für die beiden Konzerte. Dann wird kurz geprobt und es geht auf die Bühne.

Ist das Konzert auch für Ihre Band etwas Besonderes?

Auf jeden Fall. Die Gründung unserer Band ist ein bisschen auf Joscho Stephan zurückzuführen. Paul Schneider, mit dem ich 2008 Brise Manouche gegründet habe, hatte Joscho damals entdeckt und sich stark an ihm orientiert. Joscho ist ein Idol und ein Vorbild. Dass wir nun mit ihm spielen, ist für uns ein großes Highlight.

Haben Sie noch andere Pläne in diesem Jahr mit Ihrer Band?

Wir haben schon seit längerem vor, eine CD zu machen. Weil wir die letzten zwei Jahre immer viel unterwegs waren, hatten wir nie so richtig Zeit dazu. Nun gehen wir die CD an. Auch haben wir vor, wieder viel mit Gästen zu arbeiten und wir spielen unter anderem auf dem Krämerbrückenfest in Erfurt und viele Privat-Gigs bei Leuten und Firmen, die uns einladen. Und im Jazzclub Erfurt machen wir dieses Jahr Jam-Sessions.

Viele Musiker schwärmen von der Akustik in der Gottesackerkirche, Sie auch?

Für den Gypsi-Swing ist die Akustik nicht ganz einfach. Wir brauchen eigentliche einen hallfreien Sound, aber wir haben gute Techniker dabei. Die Atmosphäre in der Gottesackerkirche ist natürlich unvergleichlich.

Konzert: 14. März, 20 Uhr Uhr Gottesackerkirche. Karten gibt es im Ticketshop Thüringen, im Reisebüro König und in der Touristinfo Bad Langensalza