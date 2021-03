Annahme von Baumschnitt in Bad Langensalza

Die Stadtverwaltung Bad Langensalza nimmt ab kommenden Montag, 22. März, wieder trockenen, unbelasteten Baum- und Strauchschnitt von ausschließlich privaten Grundstücken kostenlos entgegen. Das geschieht auf dem Gelände der Thüringer Recycling GmbH in der Molkereistraße. Die Stadt weist darauf hin, dass keine anderen Pflanzenabfälle oder Grünschnitt aus dem gewerblichen Bereich entgegen genommen werden. Bis zum 10. April ist die Annahme montags bis freitags von 8 Uhr bis 17 Uhr sowie samstags (27. März und 10. April) von 8 bis 12 Uhr möglich. Weiterhin verweist die Stadt auf die Möglichkeit, Grüngut einmal im Halbjahr gebührenfrei an der Umladestation Aemilienhausen (Mühlhausen) anzuliefern. Voraussetzung dafür ist, dass die Anlieferung telefonisch (03601/801777) angemeldet wird und das Volumen von zwei Kubikmetern nicht überschritten wird. Ansonsten fallen Gebühren an.