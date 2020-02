Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anni-Berger-Stiftung dankt Ehrenamtlichen

Drei Ehrenamtliche hat die Anni-Berger-Stiftung beim fünften wissenschaftlichen Rosensymposium für ihr Engagement geehrt. Sie sollen stellvertretend für die Menschen stehen, die sich engagieren. „Die Gesellschaft wäre ohne die Ehrenamtlichen um ein Vielfaches ärmer“, sagte Bernhard Schönau vom Vorstand der Stiftung am Samstag im Friederikenschlösschen.

Ausgezeichnet wurden Knut Seifert aus Nägelstedt, Ralf Sommer und Wilfried Lorenz aus Wiegleben. Sie alle setzen sich für das Gemeinwohl ein und seien ein Vorbild. Wie Schönau sagte, neigen die Menschen heute leider dazu, mehr zu fordern als zu geben. Das Ehrenamt, sei auch deshalb nicht mit Geld aufzuwiegen, so der Ex-Bürgermeister von Bad Langensalza. Zumal das ehrenamtliche Engagement aus dem Herzen komme.

Zwei weitere Menschen, die am Samstag nicht dabei sein konnten, sollen ihre Auszeichnungen noch bekommen: TMP-Chef Bernhard Helbing aus Grumbach und Susan Kaminsky, Leiterin der Amalien-Apotheke in Bad Langensalza.

1000 Euro übergab die Stiftung an Museumsleiterin Sabine Tominski für das Stadtmuseum, das im Juni nach dem Umbau und der Umstrukturierung der Ausstellungen wieder eröffnen soll.

Mit drei Fachvorträgen über die Königin der Blumen wird das fünfte wissenschaftliche Rosensymposium am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr ausklingen. Hermann Oehring, Leiter des Freundeskreises Rosen in Suhl, sagte, man solle bei der Gestaltung von Gärten an die Bienen und Insekten denken. Auch in den Privatgärten könne man etwas tun, dass sie Nahrung haben.