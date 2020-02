Bad Langensalza. Anni-Berger-Stiftung zeichnet drei Menschen, die in ihren Orten viel bewegen, in Bad Langensalza aus. Zwei weitere werden noch geehrt.

Anni-Berger-Stiftung würdigt ehrenamtliches Engagement

Drei Ehrenamtliche hat die Anni-Berger-Stiftung beim fünften wissenschaftlichen Rosensymposium für ihr Engagement geehrt. Sie sollen stellvertretend für die Menschen stehen, die sich engagieren. „Die Gesellschaft wäre ohne die Ehrenamtlichen um ein Vielfaches ärmer“, sagte Bernhard Schönau vom Vorstand der Stiftung am Samstag im Friederikenschlösschen.

Ausgezeichnet wurde Knut Seifert aus Nägelstedt, der seit 20 Jahren beim Bauerntheater Regie führt. Auch zeige er Engagement beim Denkmalschutz und kümmere sich um den Erhalt des Komturhofs sowie der beiden Kirchen. Außerdem sei Seifert Gründer des Musikvereins, der das Jugendblasorchester unterstützt. „Er hat etwas bewegt und will etwas bewegen“, lobte Ex-Bürgermeister Schönau.

Ralf Sommer aus Ufhoven wurde ausgezeichnet, weil durch seine Initiative eine feste Gemeinschaft in der Rosenstraße in Ufhoven entstanden sei und er dort Ideengeber für die Rosenpflanzungen war. Auch habe er für den Wildrosenpfad die Wegweiser gefertigt und fördere die Ziele der Anni-Berger-Stiftung. „Er hat Vorbildwirkung“, so Schönau.

Wilfried Lorenz aus Wiegleben wurde geehrt, weil er Initiator bei der Rettung der Kirche war. In diesem Jahr wurde die Sanierung des Gotteshausturms abgeschlossen. Auch stieß er das Setzen eines Grenzsteins im Drei-Kreise-Eck an und den Bau des Wiegleber Freibads, das vor 22 Jahren entstanden ist.

Zwei weitere Menschen, die am Samstag nicht dabei sein konnten, sollen ihre Auszeichnungen noch bekommen. TMP-Chef Bernhard Helbing aus Grumbach, der sich sich für das Gemeinwohl einsetze und unter anderem ein Rosenband im Gewerbegebiet Nord in Bad Langensalza angestoßen hat. Susan Kaminsky, Leiterin der Amalien-Apotheke in Bad Langensalza, bekommt die Auszeichnung, weil es auch ihr Verdienst sei, dass das Apothekenmuseum mit Leben gefüllt wird und die Entwicklung des Museums begleitet.

1000 Euro übergab die Stiftung an Museumsleiterin Sabine Tominski für das Stadtmuseum, das im Juni nach dem Umbau und der Umstrukturierung der Ausstellungen wieder eröffnen soll.

Mit drei Fachvorträgen über die Königin der Blumen klang das fünfte wissenschaftliche Rosensymposium aus.