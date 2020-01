Was den Brand auslöste, ist noch nicht geklärt.

Mühlhausen. Anwohner hörten einen Knall, wenig später stieg Rauch auf: In der vergangenen Nacht brannte in Mühlhausen eine Garage. Der Eigentümer fuhr seinen Wagen sogar noch ins Freie.

Anwohner hören Knall, Rauch steigt auf: Garage in Mühlhausen brennt

Mindestens 15.000 Euro Schaden hinterließ ein Feuer in der zurückliegenden Nacht in der Max-Reger-Straße. Gegen 1.20 Uhr hörten Anwohner einen Knall und sahen Rauch aufsteigen. Auf einem Grundstück stand das Dach einer Garage in Flammen.

Dem Eigentümer, der sich im Wohnhaus befand, gelang es noch, sein Auto unversehrt aus der Garage zu fahren, bevor die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann. Kurz nach 4 Uhr war der Brand gelöscht.

Zur Ursache können noch keine genauen Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein technischer Defekt ist aber wahrscheinlich.

