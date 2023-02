Mächtig eng ist die Mühlhäuser Straße in Oberdorla für alle, die mit Rollator oder Kinderwagen unterwegs sind. Das demonstrieren Angelika Ackermann und Jörg Dauphin.

Anwohner in Dorf bei Mühlhausen: „Das ist lebensgefährlich“

Oberdorla. Anwohner im oberen Abschnitt der Mühlhäuser Straße in Oberdorla fühlen sich mit ihren Sorgen allein gelassen. Doch Straße ist zu schmal für Neugestaltung. Ideen für Entlastung gibt es dennoch.

Die Belastung sei nahezu unerträglich. Anwohner der Mühlhäuser Straße in Oberdorla, an der Engstelle in der Nähe des Angers, beklagen den Zustand ihrer Straße zum einen, mehr aber noch den Verkehrsstrom.

Ortsbürgermeister und Bauamtsleiter der Gemeindeverwaltung Vogtei, Thomas Golebniak (Bürgerliste Vogtei), hatte zur jüngsten Gemeinderatssitzung auch keine Lösung präsentieren können. „Die Straße ist zu schmal; es fehlen schlichtweg fünf Meter, um mit einer Sanierung eine Besserung zu erreichen. Das lässt uns keinen Spielraum.“

Wer hier vorbei will, muss auf die Straße ausweichen. Foto: Claudia Bachmann

„Zu DDR-Zeiten waren viel weniger Fahrzeuge auf unserer Straße unterwegs, auch weniger Laster. Doch seit Anfang der 1990er kann man keine Nacht mit offenem Fenster schlafen, man muss Angst haben, als Fußgänger unterwegs zu sein“, sagt Angelika Ackermann; sie gehörte zu den Initiatoren einer Unterschriftensammlung. 300 Namen finden sich darauf.

Die Fußwege sind an mancher Stelle so schmal, dass es notwendig wird, auf die Straße auszuweichen, wenn man schlecht zu Fuß ist, einen Rollator braucht oder den Kinderwagen schiebt. Hans-Martin Ackermann braucht für den Weg ins Dorf den Rollstuhl. „Das geht nur auf der Straße und ist kreuzgefährlich.“

Mancher Fassade sind die Laster schon ziemlich nahe gekommen. Foto: Claudia Bachmann

Das Gefühl der Unsicherheit scheint begründet. Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Fassaden beschädigt, Dachrinnen abgerissen, weil Fahrzeuge auf die Fußwege auswichen. „Wenn man den Verursacher nicht stellen kann, bleibt man auf dem Schaden sitzen“, sagt Ingrid Frank. Vor Jahren habe der Druck eines Reifenplatzers von einem vorbeifahrenden Bus bei Vera Peterseim die Fassade vom Haus gerissen.

Behörde prüft Einbahnstraßensystem durchs Dorf

Anwohner sprechen von „rasendem Lkw-Verkehr“, die Belastung lasse die Gläser in den Schränken klirren – „und das nicht nur in den Zimmern, die direkt an der Straße liegen“, sagt Susanne Thon.

Weil die Lkw ständig gezwungen sind, auf die Gehwege auszuweichen, sacken diese ab. „Das ist gefährlich für alle, die zu Fuß unterwegs sind“, sagt Angelika Ackermann.

Dass bisher keine schweren Unfälle mit Verletzungen passiert sind, das grenze an ein Wunder, sagen die Anwohner und fordern die Errichtung eines internen Einbahnstraßensystems. Im Gespräch war: Durch die Mühlhäuser Straße ins Dorf, durch die Bahnhofstraße wieder raus. Auch in der Sperrung der Mühlhäuser Straße für Fahrzeuge, die schwerer sind als dreieinhalb Tonnen, können ihnen helfen, glauben sie.

Dass die Gemeindeverwaltung durch das angedachte Einbahnstraßensystem die Umgestaltung des Angers – der Bereich zwischen Festplatz und Haus Vogtei soll neu werden – gefährdet sieht, empört die Anwohner erst recht: „Offenbar geht ein schöner Anger über unsere Gesundheit“, sagen sie.

Das Landesamt für Bau und Verkehr mit Sitz in Leinefelde-Worbis konnte noch keinen Zeitpunkt nennen, ob und gegebenenfalls wann ein solcher Straßenverlauf getestet wird. Man befinde sich noch in der Abstimmung mit der Gemeinde und der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises.