Apfelernte startet in Kammerforst: Familienunternehmen setzt auf Frische und Saft

Kammerforst. Ein Start-Up Unternehmen stellt aus den reifen Früchten Saft, Obstbrände und Balsamico her und hat damit Erfolg.

Apfelbauer Mario Fett kann es kaum erwarten, am Donnerstag, 15. September, beginnt die Ernte in seinen Apfelbaumplantagen rings um Kammerforst. Die gesamte Familie, Freunde und Bekannte stehen zur Hilfe bereit. Äpfel von rund 3000 Bäumen werden von Hand gepflückt, sortiert und eingelagert.

„Wir beginnen in dieser Woche mit der Ernte vom Hainich-Apfel, dem Jonagold, dem Champion sowie dem Galaapfel“, sagt Mario Fett. Insgesamt 16 Apfelsorten wachsen in den Plantagen des Kammerforster Start-up Unternehmens. Sie werden frisch angeboten, zu Saft oder zu kräftigem Obstbrand verarbeitet. Anders als viele Mitbewerber holen die Kammerforster ihre Äpfel reif vom Baum. „Wenn die Kerne im Inneren des Apfels ihre Farbe von hell zu dunkel wechseln, ist das Obst reif, weiß Mario Fett.

Industriebetriebe würden ihre Apfelernte schon deutlich früher vorantreiben. Das Obst werde nach Angaben Fetts dort häufig unreif und grün abgeerntet. Bis der gewünschte Reifegrad erreicht sei, würden die Früchte in riesigen Kühlzellen gelagert und zu Teilen mit Gas behandelt. „Wir wollen unser Obst frisch aus der Plantage anbieten“, sagt Mario Fett. Logistisch sei es nicht möglich, dass Obstliebhaber ihre Äpfel selbst vom Baum pflücken. Aus diesem Grund hat sich der kleine Familienbetrieb dazu entschieden, einen Stand an der Reckenbühler Straße in Kammerforst zu schaffen. Dieser liegt direkt an der Plantage.

Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen gut 10.000 Liter Apfelsaft produziert und verkauft. Das Apfeljahr bisher sei schwierig gewesen, ohne eine zusätzliche Bewässerung sei es fast unmöglich, die gewünschte Menge sowie die Größe und die Qualität zu erreichen.