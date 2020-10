Apothekenmuseum gibt Pflanzen ab

Viele Heilpflanzen im Garten haben sich so gut entwickelt, dass einige Stauden reduziert werden müssen.

Bad Langensalza. Das Apothekenmuseum in Bad Langensalza gibt am 17. Oktober Pflanzen, Samen und Ausläufer ab – gegen eine Spende.

Erntetag ist am Samstag, 17. Oktober, im Apothekergarten Bad Langensalza. Wie Museumsleiterin Sabine Tominski informiert, werde die Bepflanzung im Apothekergarten winterfest gemacht.

In der Zeit von 13 bis 17 Uhr können gegen eine kleine Spende einige Pflanzen mitgenommen werden. Denn viele Heilpflanzen im Garten hätten sich so gut entwickelt, dass einige Stauden reduziert werden müssen.

Hinzu kommen Pflanzen, die sich durch Samen oder Ausläufer stark vermehrt und so benachbarten Beete erobert haben. Für interessierte Gartenfreunde werden die gewünschten Pflanzen vor Ort den Beeten entnommen, so Tominski. Auch reife Quitten werden an diesem Tag abgegeben. Mit den eingenommenen Spenden sollen im nächsten Frühjahr Pflanzen nachgekauft werden.