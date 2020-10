Das Thüringer Apothekenmuseum in Bad Langensalza wird am Reformationstag am 31. Oktober öffnen – und zwar in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Ab 1. November gelten dann die verkürzten Öffnungszeiten der Wintersaison. Bis Ende März 2021 können die Gäste das Museum nur mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 13 bis 17 Uhr besuchen, heißt es in der Mitteilung.