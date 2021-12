Arbeitnehmer-Bewegung kauft Pfarrhaus: Betreuungsangebot in Windeberg wächst

Windeberg. Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung KAB erweitert ihre Mutter-Vater-Kind-Einrichtung um fünf Apartments. Investiert werden gut 300.000 Euro.

Nach dem Angerhof und dem Backhaus in Windeberg folgt jetzt das ehemalige Pfarrhaus. Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung KAB erweitert ihre Mutter-Vater-Kind-Einrichtung um bis zu fünf Apartments.

Darüber informiert KAB-Geschäftsführer Lutz Görlach in dieser Woche. Der Traditionsbau im Fachwerkstil sei im 18. Jahrhundert entstanden und werde jetzt auf die Anforderung einer betreuten Wohnform für Mütter, Väter und Kinder getrimmt.

Dabei sollen die Wohneinheiten so gebaut werden, dass sie je nach Raumbedarf angepasst und variieren können. Das Pfarrhaus habe zum Verkauf gestanden, weil der Pfarrsitz nach Ammern verlegt wurde. Laut Görlach sei die Gelegenheit für die KAB günstig gewesen. Da man in Windeberg bereits zwei Häuser betreibt und sich in den letzten Jahren einen Pool an pädagogischem Fachpersonal aufgebaut habe. Mit der Erweiterung werde neues Personal benötigt. Gebraucht würden neben Sozialpädagogen Schulsozialarbeiter und Mitarbeiter in der mobilen Jugendarbeit.

Im Bild ist das Pfarrhaus in Windeberg. Die KAB wird hier bis zu fünf neue Apartments für ihre Mutter-Vater-Kind Einrichtung schaffen. Foto: Daniel Volkmann

Alte Häuser anzufassen habe auch immer etwas Unberechenbares, weiß Görlach. Die vorsichtig geschätzten Kosten für den Umbau beliefen sich derzeit auf gut 300.000 Euro. Das Haus sei bisher zu Teilen entkernt. Durch das Erschließen großzügiger Räume seien jetzt noch Arbeiten an der Statik zu erledigen. Trockenbauer und Elektriker wurden bereits beauftragt und stünden in den Startlöchern. Vier bis fünf junge Erwachsenen mit ihren Kindern könnten Platz im Haus finden.

Bedarf gäbe es genügend. Aus diesem Grund habe man sich entschieden, das Angebot in Windeberg deutlich zu erweitern. Wöchentlich erreiche die KAB Anfrage nach geeignetem Wohnraum, weil man nahezu an der Kapazitätsgrenze angelangt sei, habe man leider immer häufiger absagen müssen, erläutert der Geschäftsführer.

Das Betreuungsmodell der Arbeitnehmer-Bewegung sei mehrstufig. In erster Linie ginge es darum, dass Wohl der Kinder zu gewährleisten, zeitgleich versuche man die Eltern so weit kontrolliert zu verselbstständigen, dass sie irgendwann auf eigenen Beinen stehen können und sich ihr Leben selbst gestalten.