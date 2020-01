Landkreis. Quote im Unstrut-Hainich-Kreis liegt jetzt bei 7,2 Prozent.

Arbeitslosigkeit steigt deutlich

Erneut gestiegen ist die Arbeitslosigkeit im Januar im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Quote, die im Dezember um nur 0,1 Punkte auf 6,6 Prozent wuchs, steigerte sich nun auf 7,2 Prozent. Das ist immer noch weniger als vor einem Jahr, nähert sich aber dem damaligen Wert von 7,5 Prozent an. Im Nachbarkreis Gotha liegt die aktuelle Quote mit 5,4 Prozent inzwischen auf dem selben Niveau wie 2019.

Arbeitslos gemeldet sind im Unstrut-Hainich-Kreis laut Mitteilung der Arbeitsagentur 3970 Personen, 339 mehr als im Dezember, aber 210 weniger als im vorigen Januar. 1083 Menschen meldeten sich während des vergangenen Monats neu als arbeitslos, darunter 565 aus einer regulären Beschäftigung heraus. Gleichzeitig beendeten 739 Menschen ihre Arbeitslosigkeit – 198 von ihnen fanden einen neuen Job.

Die Flaute liegt laut Arbeitsagentur winterbedingt „im saisonal üblichen Rahmen“. Zudem seien mit dem alten Jahr auch etliche befristete Verträge abgelaufen. Dennoch meldeten die Unternehmen im Kreis auch 201 neue Stellen. Insgesamt 831 offene Arbeitsplätze seien damit in Angebot, davon 52 befristet und 131 in Teilzeit. Die meisten Jobs gibt es in der Produktion/Fertigung (281), im Gesundheits- und Sozialwesen (206), bei Verkehr/Logistik (97), im Bereich kaufmännische Dienstleistungen/Handel (95) sowie im Bau (82).