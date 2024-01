Unstrut-Hainich-Kreis. Nach Schließung des Standortes Bollstedt bleibt der Ziegelhersteller unkonkret, was die Zukunft der Werke und Arbeitsplätze angeht.

Seit Ende November ruht die Produktion am Standort des Ziegelherstellers Wienerberger in Mühlhausens Ortsteil Bollstedt. Ob das ein endgültiges Aus für das hiesige Werk bedeutet oder ob es womöglich bei besserer Auftragslage wieder hochgefahren wird, darüber hüllt sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Hannover in Schweigen.