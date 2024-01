Mühlhausen. Im März startet neues Semester der Reihe im Haus der Kirche. Großes Interesse an Vortrag über jüdisches Lebens in Osteuropa

Viel Andrang herrschte beim letzten Vortrag des Wintersemesters in der „Akademie am Vormittag“ im Mühlhäuser Haus der Kirche. Der Dokumentarfilmer Christian Herrmann stellte sein Werk über „Spuren jüdischen Lebens in Osteuropa“ vor. Über 70 Zuhörerinnen und Zuhörer folgten dem Vortrag, berichtet Mitorganisatorin Karin Bühner.