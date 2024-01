Unstruttal. Bildhauer werden in Menteroda live Skulpturen anfertigen, die für die Ortsteile gedacht sind. Nun werden Ideen und Sponsoren gesucht

Eine Künstlerkolonie in Aktion auf dem Dorf, eine Woche lang live bei der Arbeit zu beobachten: So soll es ab 27. Juli in Menteroda zugehen. Dort wird das 3. Künstler-Symposium im Unstrut-Hainich-Kreis über die Bühne gehen. Ausgerichtet wird es von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Einheitsgemeinde Unstruttal. Die sucht ab sofort Ideen für Kunstwerke, die in allen 13 Ortsteilen aufgestellt werden sollen und Sponsoren. Finanzielle Unterstützung gibt es auch vom Kreis: 3000 Euro übergab Landrat Harald Zanker (SPD) nun aus seinen Verfügungsmitteln an Bürgermeister Michael Hartung (parteilos).