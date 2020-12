Volkenroda. Ehrenamtliche unterstützen Pfarrer im Landkreis in Gottesdiensten. Die Ausbildung bietet das Kloster Volkenroda seit sieben Jahren an.

Gerade an Weihnachten können Pfarrer nicht in all ihren Gemeinden gleichzeitig Gottesdienste halten, bei Andachten mitwirken und Krippenspiele moderieren. Unterstützt werden deshalb viele von ihnen von Lektoren. Das sind Gemeindemitglieder, die einen Gottesdienst ehrenamtlich mit Lesungen, Liedern, Gebeten und Fürbitten mitgestalten oder sogar, mit einer zusätzlichen Ausbildung, eigenverantwortlich leiten können.