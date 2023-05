Auf den Spuren der Geschichte im Unstrut-Hainich-Kreis

Im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es viel zu entdecken. Auf die Spuren der Geschichte können sich jetzt Interessierte begeben. Vier Führungen stehen hier zur Auswahl.

Starke und kluge Frauen in der Mühlhäuser Geschichte

„Starke Frauen der Mühlhäuser Geschichte“ ist das Thema der Stadtführung am 13. Mai. Um 14 Uhr geht es los am Äußeren Frauentor. Von der mächtigen Kaiserin Theophanu bis zur aufopferungsvollen Schwester Luzie Werzner spannt sich ein weiter Bogen. Der Rundgang lädt ein, einige der machtbewussten, klugen und kreativen Frauen kennenzulernen. Anmeldungen unter Telefon: 03601/ 404770. Kosten: 10 Euro.

Öffentlichen Führungendurch die Altstadt

In Mühlhausen gibt es wieder Altstadtführungen: am 10., 13., 14. und am 15. Mai, jeweils um 11 Uhr ab Tourist-Info. Mühlhausen ist mit seinem mittelalterlichen Flair eine der interessantesten Städte in Thüringen mit dem Rathaus, elf gotische Kirchen und verwinkelten Gassen. Anmeldungen unter Telefon: 03601/ 404 770. Kosten: 8 Euro.

Die mittelalterliche Reichsstadtmit dem Nachtführer entdecken

Mühlhausen bei Nacht können Interessierte am 12. Mai erleben. Die Führung beginnt um 21 Uhr an der Tourist-Information. In der Atmosphäre vergangener Jahrhunderte gibt der Nachtführer einen Einblick in die Geschichte der mittelalterlichen Reichsstadt. Eine Anmeldung ist unter Telefon: 03601/ 404770 erforderlich. Kosten: 10 Euro.

Gästeführer präsentierendas schöne Bad Langensalza

Zum Grünen Innenstadtfest in Bad Langensalza am Sonntag, 14. Mai, bietet die Gästeführer-Zunft eine kostenlose Sonderführung. Beginn ist um 10 Uhr an der Tourist-Info. Die Führung dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Ziel der Gästeführer ist es, die Kur- und Rosenstadt interessierten Gästen in ihrer vollen Pracht zu präsentieren.