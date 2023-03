Auf der Spur des Mühlhäuser Rechtsterroristen Udo Albrecht

Mühlhausen. Dem Mühlhäuser rechtsextremen Kriminellen Udo Albrecht gelang immer wieder die Flucht. Der Historiker und Journalist Jan Schönfelder hat über ihn ein Buch geschrieben, nun stellt er es vor.

In den Jahren 2001 und 2005 bekam die Stadtverwaltung Mühlhausen Anfragen vom Bundeskriminalamt: Ist dem Standesamt etwas über Udo Albrecht bekannt?

Albrecht war 1940 in Beyrode nahe Horsmar geboren. In der Bundesrepublik wurde er zu einem Rechtsterroristen, der eng mit palästinensischen Terroristen kooperierte, viele Jahre in Gefängnissen verbrachte und dem doch immer wieder die Flucht gelang, zuletzt 1981 in die DDR. Seitdem ist er verschwunden. Jahrelang wurde nach ihm gefahndet. Ob er noch lebt ist unklar. Im amtlichen Register ist sein Tod jedenfalls bisher nicht verzeichnet.

Der Historiker und Journalist Jan Schönfelder hat sich auf die Spur dieses über Jahrzehnte gesuchten rechtsextremen Kriminellen gemacht und Ermittlungsakten und Geheimdienstberichte ausgewertet. Am 11. April stellt er in Mühlhausen in der Volkshochschule sein Buch „Feindbild Israel: Udo Albrecht, der rechte Terror und die Geheimdienste“ vor. Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung stattfindet, beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. red

Um Anmeldung wird gebeten unter vhs-uh.de oder unter Telefon: 03601 / 812691.