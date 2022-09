Auf Josephin folgt Melanie als Faulunger Muskönigin

Faulungen. Die längste Amtszeit von Faulungens Königin endet. Das ist ihre Bilanz. So fernsehreif verlief ihre Präsentation.

Als die Krone saß, ging es ganz schnell: Kaum war am frühen Sonntagabend Melanie I. zur neuen Muskönigin in Faulungen gekrönt worden, da füllte sich ihr Kalender auch schon mit Terminen. Denn den Moment des Empfangs der Krone in dem Südeichsfeldort wohnten neben vielen Hoheiten aus ganz Thüringen auch die deutsche Kirschblütenprinzessin Anna I. aus dem Weserbergland sowie das Bad Schlemaer Brunnenmädchen Sarah aus dem Erzgebirge bei. Sie alle gratulierten der 18-jährigen Melanie Dölle zu ihrem Amt und ihrer Aufnahme in den Adelskreis.

Die längste Amtszeit aller Königinnen

Melanie Dölle ist Faulungens neue Muskönigin und darf bis 2024 regieren. Foto: Reiner Schmalzl

Der feierlichen Krönung zur neuen Repräsentantin von Faulungens leckerer Spezialität, dem handgerührten Pflaumenmus, ging zunächst der Abschied von Vorgängerin Josephin I. voraus. Mit einer fernsehreifen Bühnenshow hat der Kirmesverein St. Martin als Veranstalter des Festes Josephin Salbreiter, begleitet von stürmischem Applaus des Publikums, herzlich für ihr Ehrenamt gedankt.

„Es war für meine Oma die größte Ehre, dass ich hier als Muskönigin stehen konnte“, sagte Josephin und bedankte sich bei ihrer Familie, dem Verein – dem ganzen Dorf.

Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte sie mit drei Jahren die längste Amtszeit, aber weniger Auftritte als ihre Vorgängerinnen. Doch sie blickt auf wunderbare Begegnungen zurück. Ein besonderer Höhepunkt sei die Fahrt zur Grünen Woche in Berlin gewesen.

Josephin stockte während ihrer emotionalen Abschiedsrede mehrfach die Stimme. Dies ging während des Zeremoniells selbst Matthäus Klotz nicht anders, der als neuer Vereinspräsident die Nachfolge von Christian Völker übernommen hat.

Maria Bolze kocht das beste Pflaumenmus

Die Gäste des ereignisreichen Königinnentages vermochten das Publikum immer wieder neu zu begeistern. Dies gelang vor allem dem Thüringer Bratwurstkönig mit seinen „Grüßen an die Mega-City des Pflaumenmuses“. Hier werde das beste Mus der Welt gemacht. „Mögen sich alle Nachahmer anstrengen wie sie wollen, dies hier bleibt das Original!“, lobpreiste Bratwurstkönig Norbert I.

Carmen aus Costa Rica, Tabitha aus Brasilien und Stefanny aus Mexico (von links) kosten 23 verschiedene Mus-Proben. Foto: Reiner Schmalzl

Stark vertreten in Faulungen war der Kyffhäuserkreis mit der 11. Arterner Salzprinzessin Celina I., der 28. Fliederkönigin aus Bad Frankenhausen Tanja I., der 11. Weinprinzessin aus Sondershausen Annalena I., der 2. Blutbuchenkönigin Yvonne I. aus Sondershausen sowie dem Laubkönig Dustin I. aus Udersleben mit seinen Hofdamen Denise I. und Franziska I. Auch Bad Langensalzas Rosenkönigin Melanie I. und Bad Tennstedts Quellprinzessin Moana I. ließen sich das Spektakel nicht entgehen.

Die Qual der Wahl zum besten Faulunger Mus hatte ein erlauchter Kreis von Verkostern aus 23 verschiedenen Versionen. Gewinnerin und damit „Muskricke des Jahres“ wurde Maria Bolze. Mit Tabitha aus Brasilien, Carmen aus Costa Rica und Stefanny aus Mexico, die als Doktorandinnen an der Uni Groningen (Niederlande) zu Gast bei Anja Schmerbauch waren, gehörten Südeichsfeld-Bürgermeister Andreas Henning (parteilos) und Wanfrieds Bürgermeister Wilhelm Gebhard (CDU) der Jury an.