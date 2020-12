Aufgeben ist für Mühlhäuserin keine Option: Strohhalm Online-Kurse

Mühlhausen. Mitten in der Existenzgründungsphase muss Anja Schäffner mit ihrem Fitnessstudio in Mühlhausen zweimal in den Lockdown und sagt: „Ich habe Existenzangst“.

Die Taschen eines Existenzgründers sind nicht allzu voll. Corona sorgte in diesem Jahr dafür, dass es nicht besser wurde. Mitte März kam der erste Lockdown, dann, im November der zweite. Anja Schäffner musste ihr Fitnessstudio am Mühlhäuser Blobach schließen – mitten in einer für Existenzgründer wichtigen Phase. Wann sie wieder öffnen kann, ist ungewiss. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Gerade zwei Jahre ist es her, da hat die 40-Jährige, die in Kaisershagen aufgewachsen ist und nun in Felchta lebt, das Studio übernommen. „Ich habe mir in dieser Zeit kein finanzielles Polster aufbauen können.“ 2014 wurde sie dort, im speziell für Frauen konzipierten Fitnessstudio auf dem Blobach, feste Mitarbeiterin. Es war nach der Lehre als Bekleidungsnäherin – „Ich war nie glücklich mit der Berufswahl“ -- die erste dauerhafte Anstellung. Zuvor hatte sie sich um die Erziehung der Kinder gekümmert und bei verschiedenen Arbeitgebern gejobbt.

Über das eigene Sporttreiben in diesem Studio war sie auf den Geschmack gekommen. Dabei hatte sie eigentlich nach der Geburt des zweiten Kindes abnehmen wollen. Schnell legte sie selbst Kurse ab, erlangte Trainer-Lizenzen. Zuletzt jene, die es ihr erlaubt, auch mit Kindern einen Kurs auf kleinen Trampolinen anzubieten.

Heute sagt Anja Schäffner: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und kann mich jederzeit absolut auf mein Team verlassen.“

Und eigentlich müsste aktuell der Beruf wieder Hobby werden. Wie andere Studios hat sie angeboten, die monatliche Mitgliedsgebühr ihrer Vereinsmitglieder zu erlassen. „Zum Glück sind mir die Mitglieder treu geblieben und haben weiter gezahlt. Für diejenigen aber gibt es wieder einen kleinen Bonus.“

Der Lockdown kam zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Nicht nur innerhalb ihrer Existenzgründung, sondern im Jahr. Neben den ersten Jahreswochen ist das Frühjahr jener Abschnitt im Jahr, in dem sich besonders viele zum Sporttreiben anmelden. Die Mitglieder konnten nicht gewonnen werden. Die ersten zwei Jahre ihrer Gründungsphase, bis zum ersten Lockdown, habe sie „nicht einen Moment lang bereut“.

Sie hatte einen guten Start. „Eine Firmenübernahme mit einem festen Mitgliederstamm ist immer die leichtere Variante im Vergleich zu einer Neugründung“, sagt die 40-Jährige. Die Corona-Zeit versucht sie, mit Online-Angeboten zu überbrücken. Der Anfang sei etwas holprig gewesen, es war ein völlig neues Terrain, auf das sie sich begab. Jetzt, beim zweiten Lockdown, konnte sie sich auf die Erfahrungen aus dem Frühjahr verlassen. Der zweite von der Politik verhängte Stopp sei „ein Schock“ gewesen. „Unser Hygienekonzept mit den verkleinerten Gruppen hat bei uns, wie bei wohl allen Fitnessstudios, die Kurse anbieten, funktioniert.“

Eines will sie mitnehmen in die coronafreie Zeit: die Angebote im Freien. „Wir haben auf dem Sportplatz in Ammern Zumba gemacht, das hat den Frauen riesig Spaß gemacht. Das machen wir wieder.“

Schäffner sagt: „Es plagen mich extreme Existenzängste. Aber ich will nicht aufgeben.“ Egal wie schnell man die Pandemie in den Griff bekommt: „Wir werden noch lange danach mit den Folgen zu kämpfen haben.“