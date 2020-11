Aufwendige Stützmauer für Oberdorlas Kettengasse

Mehr Mitspracherecht bei Investitionen fordert Erhard Stiefel (SPD) für den Bauausschuss. So hätte er gern genaueren Einblick in die Sicherungsarbeiten in der Kettengasse in Oberdorla gehabt. Die Straße ist bereits das zweite Jahr Thema im Rat. Der Hang, der die Straße trägt, rutscht. Unmittelbar angrenzend, will ein privater Investor Wohnraum schaffen. Es besteht Handlungsbedarf.

Nun gibt die Gemeinde 78.000 Euro aus, um auf einer Länge von 65 Meter Gabionen aufzustellen. Den Auftrag für die Tiefbauarbeiten, die in dieser Woche begonnen haben, hat Bürgermeister Christian Hecht (parteilos) per Eilentscheid vergeben. Stiefel monierte, dass dies am Bauausschuss vorbei geschehen ist, zumal die Kosten rund doppelt so hoch sind, wie Mitte des Jahres diskutiert.

Radparcours soll in Regie der Gemeinde entstehen

Ein anderes Thema aber gab der Gemeinderat auf den Tisch des Bauausschusses: die Pläne für einen Pumptrack, einen Parcours, der für Skateboarder, Inline-, Roller- und Radfahrer gleichermaßen zu nutzen ist. Ziel ist es, darauf, ohne zu treten, allein durch Hochdrücken des Körpers Geschwindigkeit aufzubauen und den Parcours möglichst ohne Treten in die Pedalen zu bewältigen.

Derartige Hindernisstrecken gibt es bereits im Wartburgkreis, in Eschwege, aber auch in Ammern und an der XXL-Halle in Mühlhausen. Eltern hatten sich an Niederdorlas Ortsbürgermeister Eberhard Schill (SPD) gewandt und für das Projekt geworben. Aus der noch Mitte des Jahres favorisierten Idee, die Gruppe den Parcours selbst schaffen zu lassen, wird wohl nichts. Die Gemeindeverwaltung hat nun vorgeschlagen, dass den Pumptrack nun unter Regie der Kommune gebaut wird – aus Versicherungsgründen. Denn der kommunale Versicherungsgeber, der Kommunale Schadensausgleich (KSA), hatte der Verwaltung klar gemacht, dass es anderenfalls keinen Versicherungsschutz gebe.

Aufnahme ins Programm für Dorferneuerung

Nun überlegt man, den Bau eines Pumptracks über das Dorferneuerungsprogramm zu realisieren. Das würde 65 Prozent der Kosten sparen, erklärte Bauamtsleiter Thomas Golebniak, der auch einen Track aus Bitumen vorschlägt statt der von der Initiativgruppe vorgeschlagenen Erd-Variante. Während die Niederdorlaer Ideengeber den Track gern am Gänseried und als Ergänzung für den dort bereits existierenden Spielplatz sehen würden, ist der Platz für den Gemeinderat nicht alternativlos.

Stiefel spricht bei der Beschlussvorlage der Verwaltung, einen Planer zu beauftragen, von einem Schnellschuss, es brauche eine gründlichere Analyse. Die soll nun, nach einem Antrag von Harko Krieg (Bürgerliste), im Bauausschuss vorgenommen werden soll.

Holzuntersuchung in der Heimatstube am Anger

Kritik aus dem Rat gab es auch an der von der Verwaltung eingebrachten Beschlussvorlage, eine holztechnische Untersuchung des Bodens in der Heimatstube in Oberdorla, in dem sich Schädlinge breitgemacht haben, in Auftrag zu geben. Die Sanierung der Heimatstube am Anger soll über das Dorferneuungsprogramm angegangen werden. 4500 Euro soll das Gutachten kosten, 4000 Euro verspricht man sich von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Der Gemeinderat bewilligte letztlich das Geld für die holzschutztechnische Untersuchung und vergab die Planung der Sanierungsarbeiten an ein Büro nach Mühlhausen. Die Heimatstube ist wegen der Schäden auch 2021 geschlossen.