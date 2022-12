Aus der Jugendwehr direkt in die Einsatzabteilung? Wie Feuerwehren im Unstrut-Hainich-Kreis gestärkt werden sollen

Bei einem Brand im März 2019 stand das Sportlerheim in Anrodes Ortsteil Lengefeld in Flammen. Damit die Feuerwehren auch weiterhin ihre Arbeit gut machen können, hat der Landtag nun einen Antrag zur Stärkung der Feuerwehren verabschiedet.

Unstrut-Hainich-Kreis. Über Jugendliche im aktiven Feuerwehrdienst müsse diskutiert werden, meint Landtagsabgeordneter Jonas Urbach. Der Landtag hat seinen Antrag zur Stärkung der Feuerwehren angenommen.

Nach der Ausbildung in der Jugendfeuerwehr gleich in die Einsatzabteilung? Der Landesfeuerwehrverband lehnt das ab. Darüber müsse man reden, meint der für Mühlhausen und die Gemeinden Anrode, Dünwald, Menteroda, Rodeberg und Unstruttal gewählte Landtagsabgeordnete Jonas Urbach (CDU). Besonders in ländlichen Regionen Thüringens gebe es bei den Feuerwehren eine breite Zustimmung dafür, Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren in den aktiven Feuerwehrdienst einzubinden, sagt der feuerwehrpolitische Sprecher der CDU im Thüringer Landtag.

Es gehe nicht darum, die Jugendlichen Gefahren auszusetzen, sondern sie sinnvoll einzubinden, so Urbach: „Wir wollen sie nichts ins Feuer schicken“. Vielmehr soll die Motivation nach der Ausbildung in der Jugendwehr erhalten bleiben. Es müsse gemeinsam mit den Feuerwehren geprüft werden, wie das gelingen kann. Schließlich seien die jungen Leute das größte Potenzial bei der Nachwuchsgewinnung.

Das Ganze ist eine Forderung im CDU-Antrag zur Stärkung der Feuerwehren, der im November einstimmig vom Landtag beschlossen wurde. Diesen hat Jonas Urbach in den vergangenen zwei Jahren erarbeitet – auch aus den Erfahrungen heraus, die er als Kommunalpolitiker im Unstrut-Hainich-Kreis gesammelt hat.

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstung ist ein weiterer Schwerpunkt. Gemeinden stünden vor der Herausforderung, die Ausschreibung rechtssicher und teils europaweit vorzubereiten. Das sei für viele kleine Verwaltungen nicht zu stemmen. Urbach weiß das aus eigener Erfahrung als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Anrode, die gerade den Auftrag für ein neues Fahrzeug für Bickenriede vergeben hat.

Mit einer zentralen Beschaffungsstelle im Land könne das Angebot geschaffen werden, die Ausschreibung zu übernehmen sowie durch größere Mengen bessere Preise zu erzielen. Das scheint aktueller denn je, denn gerade müssten viele der in den 1990er-Jahren angeschafften Fahrzeuge vom Typ „Kleinlöschfahrzeug Thüringen“ ersetzt werden.

Auch die Fördersätze sollen auf den Prüfstand – weg vom Festbetrag zur prozentualen Förderung. Denn die Preise für Fahrzeuge hätten sich deutlich erhöht, laut Urbach teilweise um bis zu 30 Prozent.

Bau der neuen Feuerwache in Mühlhausen nur mit geringer Landesförderung

Auch beim Zuschuss des Landes zum Bau von neuen Gerätehäusern soll nachgebessert werden. Derzeit stehen, abhängig ob Modernisierung oder Neubau, 100.000 oder 130.000 Euro pro Stellplatz zur Verfügung. Für die neue Feuerwache in Mühlhausen, mit ersten geschätzten Kosten von rund 20 bis 30 Millionen Euro, wären das nicht einmal zehn Prozent der Investitionssumme. Angesichts steigender Baupreise müsse auch hier deutlich aufgestockt werden, so Urbach.

Die Förderung von Löschwasserzisternen soll in die Förderrichtlinien aufgenommen werden. Die Gemeinden alleine seien mit der Finanzierung überfordert. Ein Beispiel aus Dörna: Weil hier die Löschwasserversorgung nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprach, mussten für 280.000 Euro zwei Zisternen gebaut werden. Nach der Brandkatastrophe von Bothenheilingen sei das Thema stärker ins Bewusstsein gerückt, so Urbach – auch wenn hier die gesetzlichen Vorgaben eingehalten wurden.

Für die Umrüstung und Neuanschaffung von Sirenen soll das Land ebenfalls Geld für die Kommunen bereitstellen und sich weiter am Förderprogramm des Bundes beteiligen, sollte es fortgesetzt werden.

Im Unstrut-Hainich-Kreis blieben zum bundesweiten Warntag die Sirenen still. Das neue Warnsignal kann nur per Digitalfunk übermittelt werden. Erst 29 der 89 Sirenen im Landkreis sind dafür umgerüstet.

Verbessert werden soll auch die Ausbildungssituation an der Landesfeuerwehrschule. Das Land sei auf dem Weg, sagt Urbach, aber es gebe noch große Defizite.

Dass der Landesfeuerwehrverband die von der CDU geplante Pauschale von zehn Millionen Euro für den neuen Landeshaushalt ablehnt, zeuge von einem „großen Misstrauen gegenüber Gemeinden, Bürgermeistern sowie Stadt- und Gemeinderäten“, so Urbach. Für ihn sei das unverständlich. Mit dem Geld sollen Kommunen Feuerwehrausrüstung beschaffen können. Hauptkritikpunkt des Verbandes: Durch die einmalige Zahlung vom Land könnte es in den Haushalten der Gemeinden zu dauerhaften Kürzungen im Bereich der Feuerwehr kommen.