Aus der Ukraine nach Mühlhausen – wie zwei Schwestern heimisch werden, während die Eltern die Kriegsfolgen spüren

Solomiia (20/von links) und Mariia (21) Plakhtyna erleben ihre erste Weihnachtszeit in Mühlhausen. Seit Februar sind die Ukrainerinnen in der Stadt und lieben es, mit Friederike Ullmann (33) zu singen.

Mülhhausen. Solomiia und Mariia Plakhtyna sind Ukrainerinnen. Seit einem Dreivierteljahr leben sie in Mühlhausen. So finden sie Anschluss in Mühlhausen.

Solomiia (20) und Mariia (21) Plakhtyna erleben ihre erste Weihnachtszeit in Mühlhausen. Seit Februar sind sie in der Stadt. Als in ihrer Heimat, in der Ukraine, die ersten Bomben fallen, ist Mariia gerade zu Besuch bei ihrer Schwester in Mühlhausen. Myroslava (22) lebt hier seit fünf Jahren, absolvierte ihre Ausbildung in einem Hotel und fand dort auch eine Anstellung.

Aus dem Kurztrip zur Schwester wird für die junge Ukrainerin ein Aufenthalt auf unbestimmte Zeit. Zurück nach Hause, sagen die Eltern, soll solle sie keinesfalls. Viel zu gefährlich sei das.

Das „Brauhaus zum Löwen“, in dem Myroslava arbeitet, stellt Maria und ihren beiden jüngeren Schwestern Solomiia und Katya, die später nach Mühlhausen nachreisen, ein Zimmer zur Verfügung. Keine Dauerlösung, selbstverständlich.

Über die baptistische Kirchengemeinde entsteht der Kontakt zu Familie Urspruch-Rentschler im Kyffhäuserkreis. Platz ist dort genug. Und zu tun ist auf dem landwirtschaftlichen Hof in Rockensußra allemal. Gäste sind hier immer willkommen, egal welcher Herkunft und mit welchem Hintergrund.

Online-Studium an Hochschule in Lwiw

Solomiia studiert online Mode und Design; Mariia, die in diesem Jahr online ein Journalistik-Studium abgeschlossen hat, arbeitet als Verkäuferin in Mühlhausen. Zwischenzeitlich war auch die jüngste der fünf Plakhtyna-Schwestern, Katya, mit in Mühlhausen. Sie ist zurück in der Ukraine, um in Lwiw Medizin zu studieren. Die älteste Schwester, Zoreslava, ist in der Ukraine geblieben. Sie will die Eltern nicht allein lassen. Sie ist Grafikdesignerin. Arbeiten funktioniert in diesem Beruf auch im Homeoffice. So macht es auch die Mama, die als Lehrerin an einer Universität online unterrichtet.

Ihre Heimat haben die Schwestern in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Stülerstraße gefunden. Dort half man den jungen Frauen, eine Unterkunft zu finden. Nach zwei Monaten auf dem Bauernhof in Rockensußra haben sie ihre eigene Wohnung in Mühlhausen. Und sie machen Musik – gemeinsam mit Friederike Ullmann. Die 33-Jährige, die am Gymnasium in Bleicherode Musik und Religion unterrichtet, ist angetan von dem musikalischen Talent der Schwestern.

Konzerte in Mühlhausen mit „Songs for Peace“

Das Geschehen in der Heimat verfolgen sie, (video-)telefonieren mit der Familie. Lwiw blieb von russischen Bomben verschont, doch immer wieder sei auch dort Bombenalarm zu vernehmen. Das große Problem: Die Versorgung mit Strom ist nicht gesichert.

Solomiia und Mariia wollen zurück – sobald der Krieg vorbei ist. „Wir lieben unser Land“, begründen sie. Doch vorerst singen sie in Mühlhausen weiter „Songs for Peace“.

In ihrer freikirchlichen Gemeinde, wo sie auch zu Gottesdiensten singen, haben sie mit Friederike Ullmann ein Konzert gegeben, ebenso dieser Tage in der Jugendkirche, der Martinikirche. Im Repertoire haben sie lobpreisende Lieder – mal auf Deutsch, mal auf Ukrainisch, mal auf Englisch. „Und manchmal switchen wir selbst in einem Lied zwischen den Sprachen. Das ist Gänsehaut pur“, sagt Ullmann.