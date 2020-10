Aus Sportplatz auf Mühlhausens Rieseninger soll Wald werden

Es ist ein verwahrloster Anblick. Über die Jahre sind Bäume gewachsen – mit armdicken Stämmen und mannshoch. Auch der Disteln wird man nicht ohne gute Gärtner-Utensilien Herr.

Seit inzwischen vier Jahren wird der Sportplatz auf dem Mühlhäuser Rieseninger nicht mehr genutzt. Er ist sich selbst überlassen, verwildert.

Von der Laufbahn ist nicht mehr viel zu sehen, wohl aber von den Fußballtoren. Die schauen noch durch die Wildnis. Auch das Eingangsgebäude steht noch. Der Sportplatz am Rieseninger soll zu einem Wald werden.

Abgabe des Platzes sollte 50.000 Euro sparen

2015 beschloss die Stadt, sich von diesem Areal zu trennen, wollte damit 50.000 Euro sparen. Es war der zweite Sportplatz, den die Stadt innerhalb kurzer Zeit abgab – nach dem Sportplatz in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Während der Picht-Sportplatz in die Hand des evangelischen Schulzentrums übergeben wurde und seitdem hauptsächlich dem Schulsport dient, wurde der Platz am Rieseninger gänzlich aufgegeben, rund vier Jahre wird dort kein Sport mehr getrieben.

Die Natur hat sich in den vergangenen vier Jahren den einstigen Sportplatz am Rieseninger Berg in Mühlhausen zurückerobert. Foto: Daniel Volkmann

Hauptnutzer waren seinerzeit Nachwuchsfußballer des FC Union Mühlhausen, die mit dem Landkreis einen Vertrag über die Nutzung des Sportgeländes an der ehemaligen Görmarkaserne schlossen und seitdem am Lindenhof daheim sind.

Der Sportplatz selbst war im Juli 2015 im Amtsblatt zur Nutzung als Sportstätte öffentlich ausgeschrieben. Parallel wurden Gespräche mit potenziell infrage kommenden Vereinen geführt, heißt es aus dem Rathaus. Interesse, das Gelände zu übernehmen, zeigte keiner.

Das Areal des Sportplatzes ist als Fläche für sogenannte Kompensationsmaßnahmen für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe in der ehemaligen Görmarkaserne vorgesehen. Insgesamt muss die Stadt dafür etwa zehn Hektar kommunale Fläche bereitstellen. Durch den Rückbau des Sportplatzes und sämtlicher baulicher Anlagen und durch eine Nachnutzung als forstwirtschaftliche Fläche erfolgt eine ökologische Aufwertung, heißt es aus dem Rathaus.

Allein: Bisher hat sich nichts getan.

Heimische Gehölze sollen angepflanzt werden

Im Rathaus kann man auf Nachfrage unserer Zeitung keinen konkreten Zeitplan nennen. Es heißt lediglich: „Für den Rückbau und die Renaturierung des Sportplatzes gibt es eine verbindliche Planung.“ Was jedoch feststeht: Es soll ein naturnaher Mischwald entstehen, dazu sollen Gebäude und Einbauten abgerissen und entfernt werden. Das Gelände soll mit verschiedenen einheimischen Forstgehölzen wie Eiche, Hainbuche, Kirsche und Elsbeere bepflanzt werden. Auch der Zaun solle verschwinden, wenn die Gehölze so stabil geworden sind, dass sie Wild standhalten. Somit könne dann der Wald – wie auch das Parkgelände auf der anderen Straßenseite – von Mühlhäusern und Gästen genutzt werden.

Tore und Einbauten nicht mehr zu nutzen

Die Renaturierung wird nach Aussage der Stadtverwaltung von der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen geplant, ausgeschrieben und vergeben. Wann die Pläne umgesetzt werden, das sei abhängig von der Gesamtfinanzierung und den Fördermitteln durch den Freistaat. Vier Jahre nach Fertigstellung solle der städtische Forstbetrieb den angelegten Wald übernehmen.

Fußballtore und einbetonierte Bahnumrandung könnten übrigens nicht weiterverwendet werden. Wie es aus dem Rathaus heißt, sei das geprüft, aber als zu aufwendig befunden worden.

Nach Angaben aus dem Rathaus gibt die Stadt Mühlhausen in diesem Jahr für ihre Sportplätze etwa 46.300 Euro aus – für den Unterhalt der Plätze und der Geräte und Ausstattung, für Müllentsorgung, Reinigung, Betriebs- und Schmierstoffe, die Arbeiten des Bauhofs. Diese Kosten – mit Ausnahme der Leistungen des Bauhofs – werden fast ausschließlich für die Sportplätze der Kernstadt An der Aue und in der Sachsensiedlung verwendet. Die Leistungen des Bauhofs entfallen hauptsächlich auf Arbeiten auf den Sportplätzen in den Ortsteilen. Zu den 46.300 Euro kommen noch die Personalkosten für die Platzwarte, Platzwarthelfer sowie die Reinigung.